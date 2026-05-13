الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«صيف أبوظبي الرياضي» ينطلق 6 يونيو

«صيف أبوظبي الرياضي» ينطلق 6 يونيو
13 مايو 2026 12:21

أبوظبي (وام)

تنطلق فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2026، بنسختها الخامسة في أبوظبي، والرابعة في العين، خلال الفترة من 6 يونيو إلى 19 أغسطس المقبلين، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبنِّي نمط حياة صحي، وممارسة الأنشطة البدنية في بيئة داخلية مكيّفة خلال فصل الصيف.وبحسب الموقع الرسمي لفعاليات صيف أبوظبي الرياضي، تُقام المنافسات في مركز أدنيك أبوظبي بالقاعات من 1 إلى 11، إلى جانب أدنيك العين، بما يوفر مساحات أكبر وتجارب رياضية وترفيهية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، من العائلات والأطفال إلى الشباب والرياضيين الهواة والمحترفين، إضافة إلى كبار السن وأصحاب الهمم. وتشهد نسخة 2026 العديد من الإضافات الجديدة، أبرزها تخصيص مساحة داخلية تبلغ 47.360 متراً مربعاً في أبوظبي، وتوفير أكثر من 55 ملعباً لمجموعة متنوعة من الرياضات، إلى جانب مضمار داخلي للجري بطول 1.6 كيلومتر، ومنطقة مخصّصة لرياضات القتال، وتوسيع سلسلة محاضرات ADSS، وإطلاق معرض متخصِّص ضمن الفعاليات المصاحبة. ويهدف صيف أبوظبي الرياضي إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة النشاط البدني بين أفراد المجتمع، من خلال توفير بيئة رياضية متكاملة تجمع بين اللياقة البدنية والمتعة والتفاعل الاجتماعي طوال الموسم الصيفي. وتتضمن أبرز الألعاب كرة القدم، كرة السلة، تنس الريشة، الكريكت، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، البادل، مضمار الحواجز، وكرة اليد. وتستقبل الفعاليات الزوّار يومياً من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، عبر برنامج متكامل يجمع بين الرياضة والترفيه والتواصل المجتمعي، ليواصل الحدث ترسيخ مكانته كأبرز وجهة صيفية داخلية في الدولة.

أزمة مبابي تهز ريال مدريد
