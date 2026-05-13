القضاء الأميركي يشدد الأحكام في قضية وفاة ماثيو بيري

قضت محكمة اتحادية في لوس أنجلوس، اليوم الأربعاء، بسجن مستشار علاج إدمان مخدرات مرخّص لمدة عامين، بعد إدانته بتزويد الممثل ماثيو بيري، نجم مسلسل «فريندز»، بجرعات من مادة الكيتامين تسببت في وفاته.

وأصدرت القاضية شيريلين بيس جارنيت الحكم بحق إريك فليمنج (56 عاماً)، في إطار القضية المرتبطة بوفاة بيري عام 2023 داخل الجاكوزي بمنزله في لوس أنجلوس.

ويُعد فليمنج رابع مدان تصدر بحقه أحكام من بين خمسة متهمين أقروا بالذنب في القضية. وكان قد عرّف بيري على جاسفين سانجا، تاجرة المخدرات المعروفة بلقب «ملكة الكيتامين»، التي حُكم عليها الشهر الماضي بالسجن 15 عاماً.

وأشار الادعاء، في مذكرة سبقت جلسة النطق بالحكم، إلى أن تعاون فليمنج يستدعي تخفيف العقوبة، إلا أن صفته كمستشار علاج إدمان، وإقدامه على بيع مواد مخدرة غير مشروعة لشخص كان يعاني من إدمان موثق، يمثلان عاملين مشددين، حتى وإن لم يكن بيري من زبائنه المعتادين.

وكان الادعاء قد طالب بسجنه لمدة عامين ونصف العام.