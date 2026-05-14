20 ثانية تحميك من الأمراض!

ترجمة: أحمد عاطف

تطوّرت الحلول الطبية المعقدة والتقنيات الحديثة اللافتة للحماية من الأمراض، ولا يزال الأطباء يؤكدون أن واحدة من أبسط العادات اليومية تبقى من أكثر وسائل الوقاية فعالية، وهي غسل اليدين لمدة 20 ثانية فقط.

وعلى الرغم من بساطة هذه العادة، فإن خبراء الصحة يعتبرونها خط الدفاع الأول ضد عدد كبير من الأمراض والعدوى، التي تنتقل يومياً عبر اللمس والتعامل مع الأسطح المختلفة.

وبحسب متخصِّصون، فإن الأيدي تُعَد من أكثر الوسائل التي تنقل الجراثيم بشكل غير مباشر، إذ يلامس الإنسان يومياً الهواتف، ومقابض الأبواب، والنقود، والأسطح العامة، قبل أن يلمس وجهه أو الطعام من دون انتباه، ما يمنح البكتيريا والفيروسات فرصة سهلة للوصول إلى الجسم. وتوضح تقارير صحية أن غسل اليدين بانتظام يساعد في تقليل احتمالات الإصابة بأمراض، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد والتهابات الجهاز الهضمي وبعض أنواع العدوى البكتيرية.

وتشير بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إلى أن غسل اليدين يمكن أن يخفض معدلات العدوى التنفسية بنسبة ملحوظة. ويؤكد أطباء، أن هذه العادة لا تحمي الفرد فقط، بل تقلِّل أيضاً من انتقال العدوى داخل المنازل والمدارس وأماكن العمل. ويشدِّد الخبراء على أن المدة ليست عشوائية، إذ تحتاج عملية غسل اليدَين إلى وقت كافٍ يسمح للصابون بتفكيك الدهون والأوساخ التي تختبئ داخلها الجراثيم.

ويشمل ذلك تنظيف راحتَي اليدَين، وبين الأصابع، وتحت الأظافر، إضافة إلى ظهر اليدَين، كما يشير متخصِّصون إلى أن كثيرين يغسلون أيديهم بسرعة لا تتجاوز بضع ثوانٍ، ما يقلّل من فعالية التنظيف بشكل كبير. ويرى خبراء الصحة أن هناك مواقف أساسية يصبح فيها غسل اليدَين ضرورياً، مثل: قبل تناول الطعام أو قبل تحضيره، بعد استخدام الحمام، بعد السعال أو بعد العطس، ولمس الأسطح العامة، والحيوانات الأليفة.

وتزداد أهمية هذه العادة لدى الأطفال وكبار السن، باعتبارهم أكثر عرضة للعدوى وضعف المناعة. وعلى الرغم من انتشار المعقمات الكحولية، يؤكد الأطباء أن الصابون والماء يظلان الخيار الأفضل، لاسيما عندما تكون اليدان متسختَين بشكل واضح، أما المعقمات فتُستخدم كَحل بديل في الحالات التي لا يتوفر فيها الماء والصابون.