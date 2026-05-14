معتصم النهار.. بين «نصيب» و«حين يكتب»

سعيد ياسين (القاهرة)

يخوض الممثل معتصم النهار، تجربته الأولى في السينما المصرية، من خلال فيلمَين جديدَين يصوَّران حالياً، ويُعرضان خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك في بطولة فيلم «نصيب»، مع ياسمين صبري، خالد سرحان، رحمة أحمد، مصطفى أبو سريع، دنيا سامي، وليد فواز، وأحمد فهيم، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين. وتدور أحداث العمل في إطار مشوّق، مليء بالمواقف الاجتماعية والكوميدية.

ويشارك معتصم، في بطولة فيلم «حين يكتب»، مع أحمد الفيشاوي، جميلة عوض، شيري عادل، ريم مصطفى، محسن محيي الدين، وسارة بركة، تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني أبو العينين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويتناول عدداً من العلاقات الإنسانية المتشابكة، وما يحوط بها من مشاعر معقَّدة، ويسلط الضوء على الصراعات الداخلية التي يعيشها أبطال هذه القصص.

على صعيد الدراما، يستكمل معتصم النهار، تصوير مسلسل «أنا أنت.. أنت مش أنا»، يشاركه بطولته ميرنا نور الدين، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، محمد رضوان، ومنال سلامة، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج هشام الرشيدي، ويجسِّد فيه شخصية شاب يخترع روبوتات ويعمل في عالم الميتافيرس. وكان العمل توقف تصويره لأسباب إنتاجية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.