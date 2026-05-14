الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
ماجد المصري.. في «ويك إند»

14 مايو 2026 15:04

علي عبد الرحمن (القاهرة)
يعيش ماجد المصري، حالة من النشاط الفني المتنوع بين السينما الاجتماعية والأعمال التاريخية والكوميدية، حيث تعاقد على بطولة الفيلم الجديد «ويك إند»، مع أحمد داوود، وهدي المفتي، تأليف حسين نيازي، وإخراج سارة كريم. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميديا اجتماعية حول العلاقات الإنسانية بين الأزواج والأصدقاء، في ظل تأثير المنصات الرقمية وتغير أنماط التواصل الاجتماعي.
ويشارك المصري في بطولة فيلم «الست لما»، مع يسرا، محمد جمعة، ورانيا منصور، تأليف الثنائي مصطفي بدوي، وكيرلس أيمن فوزي، وإخراج خالد أبو غريب. ويجسِّد في الفيلم شخصية أستاذ جامعي متزوج من إعلامية، تؤدي دورها يسرا، في إطار اجتماعي يسلط الضوء على قضايا المرأة، وتدور الأحداث حول مركز «صوت المرأة»، الذي يطلق حملة بعنوان «فيتو» لدعم حقوق النساء، ما يفتح باباً واسعاً للجدل المجتمعي بين مؤيد ومعارض.
وانتهى ماجد المصري، من تصوير دوره في فيلم «الغربان»، بطولة عمرو سعد، وميرهان حسين، تأليف وإخراج ياسين حسن، ويجسِّد فيه شخصية قائد جيوش الغربان، ضمن أحداث تدور في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي خلال الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد في فترة معركة العلمين بالصحراء الغربية في مصر. 
ويواصل المصري، التحضير لفيلم «أهلاً بكم في باريس»، قصة وإخراج خالد يوسف، ويجسِّد فيه شخصية محامٍ شهير متخصِّص في قضايا المرأة والدفاع عنها، في عمل إنساني مستوحى من قصة حقيقية لـ3 سيدات، ويناقش إشكاليات الهوية العربية وتناقضات الاغتراب بين الثقافة الأصلية والثقافة الغربية.

