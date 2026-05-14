«اللوفر أبوظبي».. هكذا يحتفي بـ «اليوم الدولي للأسر»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفالاً بـ«اليوم الدولي للأسر» لعام 2026، يسلط متحف اللوفر أبوظبي الضوء على أهمية التجارب المشتركة والترابط الفاعل من خلال الفن، والثقافة، والاستكشاف. وفي سياق الاحتفال بهذه المناسبة، يواصل «اللوفر أبوظبي» تنظيم فعاليات موسم الربيع من خلال برنامج منسَّق من التجارب العائلية، يجمع بين ورش العمل المستوحاة من مقتنيات المتحف والأنشطة الخارجية المصممة لتشجيع الإبداع والتعلّم المشترك والاستكشاف.

تُقام هذه الفعاليات على مدار عطلات نهاية الأسبوع طوال شهر مايو، وتدعو العائلات إلى التفاعل مع الفن من خلال الإبداع، وسرد القصص، والتأمل الدقيق، سواء داخل القاعات، أو على امتداد الواجهة المائية للمتحف.

نهاية الأسبوع

تُقام عطلات نهاية الأسبوع العائلية طوال أيام السبت والأحد، وتدعو العائلات للمشاركة في أنشطة فنية مجانية مستوحاة من مقتنيات المتحف. وترتكز كل جلسة على التعلّم من خلال القطع الفنية، حيث تبدأ داخل القاعات باستكشاف أعمال مختارة برفقة مرشدي المتحف، قبل الانتقال إلى ورشة إبداعية تطبيقية تشّجع على الإبداع، وسرد القصص، والاكتشاف المشترك.

وعاء من الطين

استُلهمت هذه الورشة من جرّة يابانية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ مزينة بنقوش على شكل حبال، حيث يعمل المشاركون باستخدام الطين المجفف بالهواء لصنع أوعية أو أوان صغيرة. وتشجع الجلسة على التأمل في الأدوات المستخدمة في الحياة اليومية، والجوانب المرتبطة بالذاكرة والرعاية، وتدعو العائلات إلى تخيّل القصص والأغراض التي قد تجسدها ابتكاراتهم.

رقائق الألمنيوم

من المعروف عالمياً أن الناس يجتمعون لتناول الطعام، وتستلهم هذه الجلسة من العمل الفني «غذاءٌ للفكر» للفنانة مها الملوح، والطريقة التي تقرّب بها الوجبات والقصص المشتركة بين المجتمعات. سيتعلم المشاركون كيفية ابتكار نقش بارز باستخدام رقائق الألمنيوم يجسد ذكرياتهم أو مشاعرهم أو قصص عائلاتهم.

أعمال بيكاسو

تستلهم هذه الجلسة الأعمال الفنية المعروضة حالياً ضمن معرض «بيكاسو، تصوّر الشكل». وبعد استكشاف كيفية تصوير بيكاسو لعائلته وأحبائه، سيُدعى المشاركون إلى رسم لوحات لأفراد عائلاتهم على أوراق شفافة يمكن نقلها لاحقاً إلى الورق لإنشاء لوحة عائلية خاصة بهم.

مغامرات خارجية

بالنسبة للعائلات التي تبحث عن المغامرة خارج قاعات العرض، يقدّم اللوفر أبوظبي طريقتين فريدتين لاكتشاف المتحف بينما تبحر على سطح الماء.

قوارب الكاياك

تولى تشغيل هذه التجربة الإرشادية للتجديف على متن قوارب الكاياك شركة «هوساك أدفنتشرز»، وتتيح للعائلات الفرصة لاستكشاف الهندسة المعمارية لمتحف اللوفر أبوظبي من قرب. ويقود الجولة مدربون محترفون، وهي مناسبة للمبتدئين، كما توفر تجربة استكشاف هادئة على طول الساحل مع إطلالات على قبة المتحف وانعكاساتها على الماء. وخلال عطلات نهاية الأسبوع، يمكن لكل شخص بالغ يسدد رسوم تجربة التجديف هذه أن يصطحب معه طفلا واحدا يتراوح عمره بين 6 و12 عاماً مجاناً.

جولات كهربائية

يمكن للعائلات خوض تجربة مائية على متن قارب كاتاماران كهربائي خاص تديره نامي مارين، حيث توفر الرحلة الهادئة إطلالات متواصلة على الواجهة البحرية للمتحف وقبة المتحف الأيقونية التي صممها جان نوفيل، لتوفر تجربة هادئة، ومناظر خلابة لاستكشاف متحف اللوفر أبوظبي من مياه الخليج العربي.