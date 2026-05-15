الأميرة كيت تدعو إلى إعادة التدوير.. من إيطاليا

اختتمت كيت، أميرة ويلز، زيارة من يومين إلى إيطاليا بحصّة لطهو الباستا، في أوّل رحلة رسمية للخارج تقوم بها منذ الإعلان عن إصابتها بالسرطان في 2024.

وحضّرت زوجة الأمير وليام ولي عهد بريطانيا، باستا محشوة من نوع «تورتيلي» تتميّز بها المنطقة في نزل ريفي بالقرب من مدينة ريجو إيميليا في شمال إيطاليا، بمساعدة كبير الطهاة إيفان لامبريدي. وسُمعت وهي تقول خلال الحصّة «عذراً، أنا بطيئة جداً»، فردّ الطاهي «لا تقلقي». وأجرت الأميرة زيارة لدار حضانة تعتمد منهجاً تعليمياً يتمحور حول الطبيعة، فضلاًً عن مركز مخصَّص لتوعية الأطفال بأهميّة إعادة التدوير.وتولي الأميرة البالغة من العمر 44 عاماً، اهتماماً كبيراً لمسألة التعليم، وهي أم لـ3 أولاد من زوجها الأمير وليام، هم جورج (12 عاماً) وتشارلوت (11 عاماً) ولويس (8 أعوام). وقد أنشأت في العام 2021 مركزاً للتوعية بأهميّة السنوات الأولى من حياة الأطفال.

وتعود آخر رحلة رسمية لكايت إلى الخارج، إلى ديسمبر 2022، عندما سافرت إلى مدينة بوسطن الأميركية برفقة الأمير وليام، لمواكبة منح جائزة إيرثشوت البيئية التي أطلقها زوجها عام 2020.

وفي مارس 2024، كشفت كايت أنها مصابة بالسرطان، من دون تحديد نوعه، وأنها خضعت لعلاج كيميائي. وعاودت الظهور علنياً بشكل تدريجي منذ أن أعلنت في يناير 2025 أنها في مرحلة التعافي من المرض.