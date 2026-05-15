«الظفرة».. فعاليات مجتمعية احتفاءً بـ«اليوم الدولي للأسر»

الظفرة (وام)

احتفت بلدية منطقة الظفرة بـ«اليوم الدولي للأسر» تزامناً مع «عام الأسرة»، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية المتنوعة على مستوى مدن المنطقة، واستهدفت مختلف فئات المجتمع بما في ذلك الأطفال والأسر وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسر المنتجة، وذلك في إطار حرص البلدية على تعزيز التلاحم الأسري وترسيخ القيَم الاجتماعية والإنسانية.وتضمّنت الفعاليات باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والتفاعلية، إلى جانب ورش عمل ومسابقات وفقرات توعوية وترفيهية، أسهمت في توفير أجواء عائلية مميزة عزَّزت من مشاركة أفراد المجتمع وتفاعلهم، وشهدت حضوراً لافتاً وإقبالاً كبيراً من الزوّار. ويهدف الاحتفال بـ«اليوم الدولي للأسر» إلى تعزيز الروابط الأسرية بين الأجيال، وإحياء القيَم والتقاليد الإماراتية الأصيلة، بالإضافة إلى دعم الصحة النفسية والاجتماعية للأسرة، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة. وأكدت البلدية أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى دعم الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وتعزيز جودة الحياة والسعادة المجتمعية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تسهم في ترسيخ قيَم التعاون والتواصل بين أفراد المجتمع.