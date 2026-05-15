الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«الظفرة».. فعاليات مجتمعية احتفاءً بـ«اليوم الدولي للأسر»

«الظفرة».. فعاليات مجتمعية احتفاءً بـ«اليوم الدولي للأسر»
15 مايو 2026 15:10

الظفرة (وام)
احتفت بلدية منطقة الظفرة بـ«اليوم الدولي للأسر» تزامناً مع «عام الأسرة»، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية المتنوعة على مستوى مدن المنطقة، واستهدفت مختلف فئات المجتمع بما في ذلك الأطفال والأسر وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسر المنتجة، وذلك في إطار حرص البلدية على تعزيز التلاحم الأسري وترسيخ القيَم الاجتماعية والإنسانية.وتضمّنت الفعاليات باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والتفاعلية، إلى جانب ورش عمل ومسابقات وفقرات توعوية وترفيهية، أسهمت في توفير أجواء عائلية مميزة عزَّزت من مشاركة أفراد المجتمع وتفاعلهم، وشهدت حضوراً لافتاً وإقبالاً كبيراً من الزوّار. ويهدف الاحتفال بـ«اليوم الدولي للأسر» إلى تعزيز الروابط الأسرية بين الأجيال، وإحياء القيَم والتقاليد الإماراتية الأصيلة، بالإضافة إلى دعم الصحة النفسية والاجتماعية للأسرة، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة. وأكدت البلدية أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى دعم الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وتعزيز جودة الحياة والسعادة المجتمعية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تسهم في ترسيخ قيَم التعاون والتواصل بين أفراد المجتمع.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نموذج عالمي في التماسك والاستقرار المجتمعي
نهيان بن مبارك يفتتح «ملتقى أسرتي في الإمارات» بالظفرة
اليوم الدولي للأسر
بلدية الظفرة
آخر الأخبار
«الأوركسترا الوطنية للإمارات» تحيي أولى حفلاتها العائلية
الترفيه
«الأوركسترا الوطنية للإمارات» تحيي أولى حفلاتها العائلية
اليوم 15:54
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد: الأسرة في مقدمة الأولويات الوطنية والتنموية
اليوم 15:51
ودعه رئيس الدولة.. رئيس وزراء الهند يختتم زيارته الرسمية إلى الإمارات
علوم الدار
ودعه رئيس الدولة.. رئيس وزراء الهند يختتم زيارته الرسمية إلى الإمارات
اليوم 15:28
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين
اليوم 15:25
«الظفرة».. فعاليات مجتمعية احتفاءً بـ«اليوم الدولي للأسر»
الترفيه
«الظفرة».. فعاليات مجتمعية احتفاءً بـ«اليوم الدولي للأسر»
اليوم 15:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©