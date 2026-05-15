«روائع النغم».. 3 أمسيات فنية في أبوظبي

15 مايو 2026 15:03

أبوظبي (الاتحاد)
تحت عنوان «روائع النغم»، تستضيف أبوظبي 3 أمسيات فنية استثنائية تحييها نخبة من أبرز نجوم الموسيقى العربية، على مسرح «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي، خلال مايو الجاري، حيث يستمتع جمهور العاصمة بأمسيات تجمع بين الطرب الأصيل والتجارب الفنية المعاصرة.
يفتتح الفنان تامر عاشور، أولى أمسيات «روائع النغم»، حيث يُحيي غداً السبت، حفلاً غنائياً، يقدّم خلاله باقة مختارة من أعماله، والتي حققت نجاحاً كبيراً، بينها: «ذكريات كدابة»، و«اخترنا ليه»، و«ثانية واحدة»، و«إنت اخترت»، و«هيجيلي موجوع».
وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك، يلتقي الجمهور مع الفنان كاظم الساهر، في أمسية استثنائية يوم 28 مايو، ليقدم عدداً من أجمل أغنياته التي مزجت بين روائع الشعر العربي والأنغام الأصيلة بلمسات معاصرة، ومنها «قولي أحبك»، و«هل عندك شك». ويجتمع الفنانان جورج وسوف، وزياد برجي، في حفل مرتقب يوم 30 مايو.
ويقدم وسوف، خلال الأمسية مجموعة من أغانيه الأيقونية التي رسخت مكانته في ذاكرة الجمهور العربي، بينها: «سهرت الليل»، و«الهوى سلطان»، و«كلام الناس». ويُضفي زياد برجي، أجواءً استثنائيةً على الحفل، مقدماً باقة من أغانيه الشهيرة، منها «شو حلو»، و«وبطير»، و«أنا وياك».

