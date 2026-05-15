«الأوركسترا الوطنية للإمارات» تحيي أولى حفلاتها العائلية

15 مايو 2026 15:54

أبوظبي (الاتحاد)
أحيت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أولى حفلاتها العائلية بعنوان «كرنفال الحيوانات» ضمن سلسلة «حكاية لحن». وتُعد الأمسية التي أقيمت أمس الخميس، على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي، الأولى ضمن برنامج الحفلات الموسيقية العائلية، التي تُتيح تجربة أوركسترالية تفاعلية مصمَّمة للأطفال والعائلات.

ووسط حضور لافت من العائلات، قدّم الحفل تجربة موسيقية تفاعلية للأطفال، أتاحت لهم التعرّف إلى الموسيقى الأوركسترالية من خلال عرض حي يجمع بين الترفيه والتجربة التعليمية. وتم تصميم الحفل، ليخاطب مختلف الفئات العمرية ويمنح الأطفال فرصة التعرّف إلى عالم الأوركسترا، إذ جمع برنامجه بين السرد القصصي، والتجارب التفاعلية المباشرة، وعروض الرسوم المتحركة لأبرز الأعمال الكرتونية العالمية والعربية الشهيرة، التي تضفي بعداً حيوياً على الشخصيات. قدّمت «الأوركسترا الوطنية» في الحفل مقطوعة «كرنفال الحيوانات» للمؤلف كامي سان سانز، وأدت مقطوعات موسيقية تعبّر كل منها عن حيوان مختلف باستخدام الأصوات والآلات الموسيقية، حيث تكونت المقطوعة من 14 لوحة موسيقية تجسِّد كل منها حيواناً مختلفاً، ويتم تصوير هذه الشخصيات المحبَّبة بعدسة أوركسترالية تجمع بين القوالب الموسيقية المتنوعة وعروض الرسوم المتحركة. ويتولى الراوي سرد الحكاية على امتداد القصة، ليساعد الحضور في استكشاف كل مقطع والتعرف إلى أبطال القصة وتتبع مسيرة تطور المشاهد. بدأ برنامج الحفل بمقدمة تعريفية مبسّطة حول أساسيات الموسيقى، أتاحت للأطفال التعرّف إلى عناصر النغم والإيقاع والصوت بأسلوب تفاعلي. كما تضمن نشاطاً قائماً على ألعاب التخمين، تستعرض خلاله «الأوركسترا الوطنية» مقطوعات قصيرة تدعو الأطفال إلى التفاعل مع المشاعر التي تعبّر عنها، مثل الفرح، والحزن، والهدوء، من خلال التصفيق أو الحركة أو الإيماءات، في تجربة حيّة تبرز قدرة الموسيقى على التعبير عن الأحاسيس المختلفة.

وقد صمِّمت سلسلة حفلات «حكاية لحن» الجديدة لتعزيز ثقافة التواصل المبكر مع الموسيقى الأوركسترالية والأداء الحي. وتأتي ضمن جهود «الأوركسترا الوطنية» التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الموسيقية في المجتمع، وتشجيع الأجيال على التفاعل مع الفنون والعروض الموسيقية الحيّة في دولة الإمارات.

