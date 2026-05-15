الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«تيرّا» تعزِّز الإرث النباتي.. من «إكسبو دبي»

15 مايو 2026 16:28

دبي (وام) أطلقت «تيرّا» في مدينة إكسبو دبي مبادرة «قصص من جذورنا»، بهدف تشجيع الطلاب في دولة الإمارات على توثيق القصص المرتبطة بالنباتات وأثرها في ثقافات المجتمعات، من خلال إنتاج أفلام وثائقية قصيرة. وتأتي المبادرة انسجاماً مع أهداف «عام الأسرة»، وتسعى إلى تعزيز الروابط العائلية وحفظ الإرث الثقافي المتناقل عبر الأجيال، عبر دعوة الطلاب من عمر 14 عاماً فما فوق من مختلف الجنسيات في الدولة إلى إجراء حوارات مسجلة مع الآباء والأجداد وأفراد المجتمع، للتعرف إلى أثر النباتات في العادات والتقاليد والطب البديل والحياة اليومية.

وتُعرض مجموعة من الأفلام المختارة خلال فعالية خاصة في«تيرّا»، فيما تُعرض المشاركات عبر المنصات الرقمية والمعارض المستقبلية التابعة للوجهة، لتشكّل منصة معرفية تستكشف العلاقة بين الإنسان والطبيعة.
وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للتعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، إن الثقافات الإنسانية تزخر بقصص ترتبط بالنباتات ودورها في مجالات متعددة تشمل العادات والطبخ والطب التقليدي، مشيرة إلى أن هذه المعارف انتقلت شفهياً عبر الأجيال، ما يستدعي الحفاظ عليها وتوثيقها للأجيال. وذكرت أن المبادرة تتيح للشباب إعادة اكتشاف هذه القصص مع عائلاتهم، والمساهمة في بناء مخزون معرفي يعكس التنوع الثقافي في دولة الإمارات. وترتكز المبادرة على مفهوم «علم النبات العِرقي»، المعني بدراسة علاقة الشعوب بالنباتات واستخداماتها، فيما تسعى «تيرّا» من خلالها إلى إبراز القيمة الثقافية والبيئية للنباتات المحلية، وتعزيز حضورها ضمن التجارب التعليمية والتفاعلية في الوجهة. وحدَّدت «تيرّا» يوم 12 يونيو المقبل موعداً نهائياً لاستقبال المشاركات عبر موقعها الإلكتروني.

بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مساعد للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
