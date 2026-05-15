«الثقافة والسياحة» تُطلق مبادرة «الموسيقى في المدينة»

أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن إطلاق برنامجها الجديد «الموسيقى في المدينة»، الذي يمتد على مدار العام، ويهدف إلى دمج العروض الموسيقية الحيّة في النسيج اليومي للمساحات والأماكن العامة في أبوظبي.

وانطلاقاً من روح عروض فناني الشارع، يُحيي الموسيقيون والفنانون عروضاً وحفلاتٍ في الحدائق، والمتنزهات، والواجهات البحرية، والمراكز التجارية، والفنادق، والمواقع الثقافية في أنحاء الإمارة، لتحويل المدينة بأكملها إلى مسرحٍ نابضٍ بالحياة.

وانطلاقاً من مكانة أبوظبي مدينة للموسيقى ضمن شبكة «اليونسكو» للمدن المبدعة، يعمل برنامج «الموسيقى في المدينة» على دمج سلسلة من البرامج الموسيقية المتنوعة في الأماكن العامة، بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة، والمرونة، وترسيخ الإحساس بالانتماء للمكان.

ويعكس البرنامج رؤية مفادها أن الموسيقى في أبوظبي ليست حدثاً عابراً، بل جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، بما يُلهم الأفراد ويثير فضولهم ويعزِّز شعورهم بالترابط.

ويقدم برنامج «الموسيقى في المدينة» باقة ديناميكية ومتنوعة من الفنانين والفرق الموسيقية والعروض في مواقع مختلفة في أبوظبي من بينها مبادرة «الإمارات في تناغم» بالتعاون مع «ياس باي ووترفرنت».

وتقدم فرقة «فافا والأصدقاء: جاز وآر اند بي» تمازجاً موسيقياً ناعماً ومتعدد الأنواع، عبر عروض تُقام في مجموعة مختارة من مطاعم الفنادق المختارة إلى جانب «ملتقى الموسيقى العربية: الموسيقى في الحدائق»، وهو عبارة عن حفلات موسيقية عابرة للثقافات تحتفي بالموسيقى العربية في حدائق كورنيش أبوظبي، و«سلسلة موسيقى الحجرة - أوركسترا الشباب» التي تعزفها أوركسترا الشباب في الفنادق والمراكز التجارية، وسلسلة «الموسيقى من أجل السلام - إيمان الهاشمي والفرقة الموسيقية» بالتعاون مع جمعية الإمارات لأمراض المناعة الذاتية و«كيندر موزيك» في مول الغاليريا، بالتعاون مع المجمّع الثقافي إلى جانب مبادرات أخرى.