«الحمرية» تحتفي بموظفيها في «اليوم الدولي للأسر»

15 مايو 2026 22:29

الشارقة (الاتحاد) 
تزامناً مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفت بلدية الحمرية بموظفيها بمناسبة «اليوم الدولي للأسر»، وذلك من خلال فعالية أقيمت في مقر البلدية تحت شعار «من أسرة بلدية الحمرية إلى أسرتك»، في أجواء عائلية تعكس قيم الترابط والتلاحم المجتمعي.
وهدفت المبادرة إلى تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ مفهوم الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، إلى جانب تعزيز روح الانتماء بين أسرة البلدية وأسر الموظفين، بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم الاستقرار الأسري وترسيخ جودة الحياة.
وتضمّنت الفعالية مبادرة مميزة تمثّلت في إعداد تذكارات جلدية خاصة مطبوع عليها أسماء أفراد عائلات الموظفين، في لفتة رمزية تعبّر عن التقدير والاهتمام بالأسرة ودورها المحوري في دعم الموظف وتحفيزه على العطاء والإبداع.
وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية أن هذه المبادرات تأتي انطلاقاً من حرصها على ترسيخ بيئة عمل إيجابية قائمة على التقدير الإنساني والاجتماعي، وتعزيز التواصل بين الموظفين وأسرهم، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية، ويعكس قيَم التلاحم التي تتميز بها دولة الإمارات.

