السبت 16 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ابتكار تقنية جراحية حديثة لعلاج تشوهات العمود الفقري لدى الأطفال

موضوعية
16 مايو 2026 09:53

نجح فريق طبي في مستشفى سيدني للأطفال بأستراليا في تطبيق تقنية جراحية حديثة لعلاج حالات الجنف العصبي لدى الأطفال، وهو انحناء حاد في العمود الفقري ناتج عن أمراض أو اضطرابات عصبية تؤثر على العضلات والحركة.

وأجرى الفريق الطبي العملية لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا كان يعاني انحناءً حادًا في العمود الفقري بلغ 128 درجة، ما أثّر على التنفس والحركة والتغذية، ما أسهم في تحسين حالته الصحية وتقليل الضغط على الرئتين والقفص الصدري.

أخبار ذات صلة
رئيسة الوزراء اليابانية تزور أستراليا
أستراليا تكشف تقنية جديدة لعلاج أمراض الدم والسرطان

وأوضح جرّاح العمود الفقري في مستشفى سيدني للأطفال الدكتور أنغيس غراي، الذي قاد الفريق الطبي الذي أجرى العملية، أن التقنية تعتمد على أسلوب "التثبيت ثنائي القطب" باستخدام قضبان ومسامير طبية خاصة للمساعدة على تحسين استقامة الجسم ووظائف التنفس والجلوس.

من جانبه، أكد الجرّاح الدكتور باتريك ليم، أن العملية تكللت بالنجاح، وأن الطفل بدأ مرحلة التعافي بعد الجراحة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من العمليات يسهم في تحسين جودة حياة الأطفال المصابين بالحالات العصبية المعقدة وتقليل المضاعفات الصحية المستقبلية.
 

المصدر: وام
أستراليا
سيدني
العمود الفقري
آخر الأخبار
جون ترافولتا يفاجأ بجائزة «كان السينمائي"
الترفيه
جون ترافولتا يفاجأ بجائزة «كان السينمائي"
اليوم 11:40
«تيم لاب فينومينا».. منارة عالمية في أبوظبي
الترفيه
«تيم لاب فينومينا».. منارة عالمية في أبوظبي
اليوم 11:25
اتحاد الجودو يعتمد مشاركة 5 لاعبين في «آسيوية الناشئين»
الرياضة
اتحاد الجودو يعتمد مشاركة 5 لاعبين في «آسيوية الناشئين»
اليوم 11:15
يلاقي اتحاد العاصمة.. الزمالك يدشّن حلم الثنائية بنهائي الكونفيدرالية
الرياضة
يلاقي اتحاد العاصمة.. الزمالك يدشّن حلم الثنائية بنهائي الكونفيدرالية
اليوم 11:00
بوتين
الأخبار العالمية
الكرملين: بوتين يزور الصين وقمة مرتقبة مع شي
اليوم 10:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©