السبت 16 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
جون ترافولتا يفاجأ بجائزة «كان السينمائي"

16 مايو 2026 11:40

فوجئ نجم السينما الأميركية جون ترافولتا، يوم أمس الجمعة، ​بمنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان السينمائي، وذلك قبل ⁠عرض أول فيلم يخرجه بروبلر ون - واي ​نايت كوتش.وقال ترافولتا، ​الذي ‌تم ترشيحه مرتين ⁠للجائزة ​الرفيعة المستوى، وهو في حالة من التأثر الشديد: «إنها حقاً تتجاوز جائزة الأوسكار».
والفيلم مقتبَس ‌من كتاب يحمل الاسم نفسه، ‌كتبه ترافولتا قبل نحو 3 عقود، ويتتبع قصة صبي ​يحب الطيران. وأفاد منشور على إنستجرام بأن ترافولتا، قاد بنفسه الطائرة ونقل ابنته إيلا بلو ترافولتا، التي تلعب دور مضيفة في ​الفيلم، إلى المهرجان. وقال الممثل البالغ من العمر 72 عاماً: «أراد آخرون إنتاج الفيلم وإخراجه، لكنني ​اعتقدت أنه أمر ⁠شخصي للغاية». وأضاف: «ليس ‌لأن الآخرين لا يستطيعون القيام بذلك، ⁠بل لأنني أردت في ​أواخر فصول حياتي أن أعطي انعكاساً لكيف بدأ الأمر معي». ومن المقرر أن تبدأ إحدى المنصات بعرض الفيلم ​في 29 مايو الجاري.

المصدر: رويترز
جون ترافولتا
مهرجان كان السينمائي
