جون ترافولتا يفاجأ بجائزة «كان السينمائي"

فوجئ نجم السينما الأميركية جون ترافولتا، يوم أمس الجمعة، بمنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان السينمائي، وذلك قبل عرض أول فيلم يخرجه بروبلر ون - واي نايت كوتش.وقال ترافولتا، الذي تم ترشيحه مرتين للجائزة الرفيعة المستوى، وهو في حالة من التأثر الشديد: «إنها حقاً تتجاوز جائزة الأوسكار».
والفيلم مقتبَس من كتاب يحمل الاسم نفسه، كتبه ترافولتا قبل نحو 3 عقود، ويتتبع قصة صبي يحب الطيران. وأفاد منشور على إنستجرام بأن ترافولتا، قاد بنفسه الطائرة ونقل ابنته إيلا بلو ترافولتا، التي تلعب دور مضيفة في الفيلم، إلى المهرجان. وقال الممثل البالغ من العمر 72 عاماً: «أراد آخرون إنتاج الفيلم وإخراجه، لكنني اعتقدت أنه أمر شخصي للغاية». وأضاف: «ليس لأن الآخرين لا يستطيعون القيام بذلك، بل لأنني أردت في أواخر فصول حياتي أن أعطي انعكاساً لكيف بدأ الأمر معي». ومن المقرر أن تبدأ إحدى المنصات بعرض الفيلم في 29 مايو الجاري.