7 أقمشة مثالية لأصحاب البشرة الحساسة

16 مايو 2026 13:17

شعبان بلال (القاهرة)
تكتظ خزانة ملابسك بمختلف أنواع الملابس، لكنك تُصاب بالحكة والحساسية عند ارتداء بعضها. وفي الغالب، تكون من أصحاب البشرة الحسّاسة التي تتطلب ارتداء نوعية معينة من الأقمشة حتى لا تؤثّر في صحتك.
ووفقاً للجمعية الوطنية للإكزيما، فإن العديد من المصابين بالإكزيما يجدون أن الصوف والأقمشة الصناعية، كالبوليستر والنايلون، تتسبب بارتفاع في درجة الحرارة، والتعرق، والاحتكاك. وتُعَد الأقمشة الطبيعية الخيار الأمثل للبشرة الحساسة، فهي مصنوعة من ألياف تقلِّل من الاحتكاك وارتفاع درجة الحرارة.
ونذكر 7 أقمشة مثالية لأصحاب البشرة الحساسة:
1 - القطن يُستخدم القطن في صناعة تشكيلة واسعة من الملابس المريحة، بدءاً من التيشيرتات، وصولاً إلى الجينز، والقماش الخشن، والمناشف، وأغطية الأسرة.

2 - الكتان يُستخرج الكتان من نبات الكتان المستدام، ويُستخدم في صناعة نسيج خفيف الوزن، ومتين، وبارد. كما أنه أقوى من القطن، ولا يتسبب بالحساسية.
3 - القنّب يُصنع نسيج القنّب من ألياف ساق نبات القنب الهندي Cannabis sativa الطويلة، وهو نسيج متين، ومريح، ومضاد للميكروبات، ويمتص الرطوبة. وغالباً ما يُخلط القنِّب مع ألياف أخرى لجعله أقل صلابة، مع العلم أنه يزداد نعومةً مع كل غسلة.
4 - الحرير تفرز دودة القز خيوطاً دقيقة لصنع شرانقها، وهذه الخيوط هي التي تُنسج لتشكِّل نسيجاً ناعماً جداً يُسمى الحرير.

5 - الصوف يُعَد صوف الأغنام عازلاً جيداً حتى وهو مبلل، كما أنه مضاد للبكتيريا، ويمتص الرطوبة بشكل طبيعي، وهو مثالي للكنزات الشتوية والقبعات وجوارب المشي. لكنه قد يتسبب بالحكة لأصحاب البشرة الحساسة. أما صوف الميرينو الناعم، فهو أكثر نعومة، وقد يكون أكثر ملاءمةً لغالبية الناس.

6 - الكشمير يُصنع من الطبقة الداخلية الناعمة والزغبية لماعز الكشمير والبشمينا في آسيا الوسطى، وهو نسيج فائق النعومة، أملس، لا يتسبب بالحكة، خفيف الوزن، ودافئ جداً. وهو من أرقى وأفخر أنواع الصوف في العالم.
7 - الخيزران من الشائع، خطأً، أن ملابس وأغطية أسرّة الخيزران طبيعية بالكامل، فهي في الغالب شبه صناعية. إذ يُصنع الخيزران عن طريق إذابة السليلوز النباتي في مواد كيميائية لإنتاج ألياف. وينتج عن ذلك نسيج ناعم يسمح بمرور الهواء يُسمى «فسكوز الخيزران»، لكنه مُعالج كيميائياً.
وعلى الرغم من عملية تصنيعه، يُنصح به غالباً للأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو المصابين بالتهاب الجلد، نظراً لخصائصه من حيث التهوية، والنعومة، وامتصاص الرطوبة، وسرعة الجفاف.

