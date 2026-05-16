انحراف طائرة عن المدرج خلال إقلاعها بسبب "حادث خطير"

انحرفت طائرة إيرباص إيه220-300 تابعة للخطوط الجوية الكرواتية عن المدرج في مطار سبليت في كرواتيا بعد قرار الطيارين وقف عملية الإقلاع "طبقا لإجراءات السلامة" إثر "حادث خطير"، وفق ما أعلنت شركة الطيران.

وأعلنت الشركة في بيان أن "جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، ولم يُصب أي شخص بأذى"، موضحة أن الطائرة كانت تقل 125 شخصا إضافة إلى طاقم مؤلف من خمسة أشخاص.

وقالت إن الركاب غادروا الطائرة وهم موجودون حاليا في مبنى المطار.

وتظهر صورة نشرها موقع إخباري إقليمي، الطائرة متوقفة على حافة المدرج، مع محرك يبدو متضررا ويلامس العشب المحاذي للمسار.

وكانت الطائرة تستعد للإقلاع من سبليت، المدينة الساحلية الكرواتية، إلى فرانكفورت في ألمانيا.

وأوضحت الشركة أنه "وفقا للمعلومات الأولية المتوافرة، أوقف الطاقم الطائرة طبقا لإجراءات السلامة المنصوص عليها"، بدون الغوص في أي تفاصيل على صلة بالأسباب التي دفعت الطيارين إلى اتّخاذ هذا القرار.

وأشارت إلى أن "معلومات إضافية" سيتم توفيرها "بعد الانتهاء من الفحوص الفنية الأولية والإجراءات الرسمية".

وأظهر تحليل وكالة فرانس برس لبيانات موقع "فلايت رادار" أن سرعة الطائرة كانت تتخطى 240 كلم/الساعة قبل الفرملة.

وقالت الوكالة الوطنية المكلفة التحقيق في حوادث النقل إنه "حادث خطير"، وأعلنت فتح تحقيق.

وجاء في بيان للوكالة أنه "بعد إيقاف (عملية) الإقلاع عبر الفرملة، خرج أحد إطارات جهاز الهبوط في الطائرة عن المدرج ليستقر على المساحة العشبية المجاورة"، مضيفة أن الطائرة أصيبت بـ"أضرار مادية طفيفة".