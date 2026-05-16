السبت 16 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

انحراف طائرة عن المدرج خلال إقلاعها بسبب "حادث خطير"

انحراف طائرة عن المدرج خلال إقلاعها بسبب "حادث خطير"
16 مايو 2026 20:15

انحرفت طائرة إيرباص إيه220-300 تابعة للخطوط الجوية الكرواتية عن المدرج في مطار سبليت في كرواتيا بعد قرار الطيارين وقف عملية الإقلاع "طبقا لإجراءات السلامة" إثر "حادث خطير"، وفق ما أعلنت شركة الطيران.
وأعلنت الشركة في بيان أن "جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، ولم يُصب أي شخص بأذى"، موضحة أن الطائرة كانت تقل 125 شخصا إضافة إلى طاقم مؤلف من خمسة أشخاص.
وقالت إن الركاب غادروا الطائرة وهم موجودون حاليا في مبنى المطار.
وتظهر صورة نشرها موقع إخباري إقليمي، الطائرة متوقفة على حافة المدرج، مع محرك يبدو متضررا ويلامس العشب المحاذي للمسار.
وكانت الطائرة تستعد للإقلاع من سبليت، المدينة الساحلية الكرواتية، إلى فرانكفورت في ألمانيا.
وأوضحت الشركة أنه "وفقا للمعلومات الأولية المتوافرة، أوقف الطاقم الطائرة طبقا لإجراءات السلامة المنصوص عليها"، بدون الغوص في أي تفاصيل على صلة بالأسباب التي دفعت الطيارين إلى اتّخاذ هذا القرار.
وأشارت إلى أن "معلومات إضافية" سيتم توفيرها "بعد الانتهاء من الفحوص الفنية الأولية والإجراءات الرسمية".
وأظهر تحليل وكالة فرانس برس لبيانات موقع "فلايت رادار" أن سرعة الطائرة كانت تتخطى 240 كلم/الساعة قبل الفرملة.
وقالت الوكالة الوطنية المكلفة التحقيق في حوادث النقل إنه "حادث خطير"، وأعلنت فتح تحقيق.
وجاء في بيان للوكالة أنه "بعد إيقاف (عملية) الإقلاع عبر الفرملة، خرج أحد إطارات جهاز الهبوط في الطائرة عن المدرج ليستقر على المساحة العشبية المجاورة"، مضيفة أن الطائرة أصيبت بـ"أضرار مادية طفيفة".

أخبار ذات صلة
تحطم طائرة تدريب أميركية ونجاة الطيارين
إجلاء ركاب طائرة تركية إثر تعرضها لحريق في مطار بعاصمة نيبال
المصدر: آ ف ب
طائرة
مدرج مطار
كرواتيا
آخر الأخبار
«أدنوك» تمدد الشراكة مع رابطة المحترفين 3 مواسم إضافية
الرياضة
«أدنوك» تمدد الشراكة مع رابطة المحترفين 3 مواسم إضافية
اليوم 21:36
الإمارات تتصدر اليوم الثاني في «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»
الرياضة
الإمارات تتصدر اليوم الثاني في «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»
اليوم 21:29
رئيس الدولة يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا
اليوم 21:22
هلال الشهر
علوم الدار
"مجلس الإفتاء الشرعي" يدعو لتحري هلال ذي الحجة بعد مغيب شمس الغد
اليوم 21:04
عمال ينقلون مريضا إلى مستشفى في الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
الكونغو الديمقراطية تحذّر من سلالة إيبولا المتفشية هناك
اليوم 20:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©