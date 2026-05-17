الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

علماء: أدلة جديدة على عبور الأرض سحابة كونية من حطام النجوم

صورة موضوعية
17 مايو 2026 08:45

اكتشف علماء أدلة جديدة تشير إلى أن الأرض تعبر حاليا سحابة كونية مكوّنة من حطام نجمي ناتج عن انفجار نجوم ضخمة قبل زمن بعيد.

 

وجاء الاكتشاف بعد رصد آثار معدن مشع نادر يُعرف باسم "الحديد-60" داخل عينات جليدية من القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا). وهذا العنصر لا يتكوّن على الأرض، بل ينشأ في أعماق النجوم وينتشر في الفضاء عند انفجارها فيما يُعرف بالمستعرات العظمى.

 

ودرس فريق دولي بقيادة معهد هيلمهولتس دريسدن-روسيندورف عينات جليدية ورواسب بحرية قديمة، ليكتشف أن كميات "الحديد-60" التي وصلت إلى الأرض سابقا كانت أقل بكثير من الكميات الحالية.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تعزز ريادتها العالمية في قطاع الفضاء بخطى ثابتة
هيجواين.. «نيولوك» يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاختلاف يدعم فرضية دخول النظام الشمسي إلى سحابة بينجمية محملة بالحطام النجمي قبل عشرات آلاف السنين، ومن المتوقع أن يغادرها خلال آلاف السنين المقبلة. ويقع النظام الشمسي حاليا قرب الحافة الخارجية لهذه السحابة.

 

ويخطط العلماء مستقبلا لتحليل عينات جليدية أقدم ضمن مشروع Beyond EPICA - أقدم جليد، سعيا لكشف مزيد من أسرار رحلة الأرض عبر مجرة درب التبانة.

المصدر: وام
درب التبانة
النجوم
العلماء
الأرض
كوكب الأرض
آخر الأخبار
لقاء قمة مرتقب بين كوريا الجنوبية واليابان
الأخبار العالمية
لقاء قمة مرتقب بين كوريا الجنوبية واليابان
اليوم 09:42
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة حديثة: خطر أمراض القلب قد ينتقل عبر الأجيال نتيجة عوامل بيولوجية وبيئية
اليوم 09:25
علم بريطانيا
الأخبار العالمية
بريطانيا تنشر نظاماً جديداً مضاداً للمسيرات في الشرق الأوسط
اليوم 09:15
شي وترامب
الأخبار العالمية
الصين تعلن عن تقدم في التجارة مع أميركا بعد اجتماع شي وترامب
اليوم 09:03
الشرطة الأميركية(أرشيفية)
الأخبار العالمية
حريق ضخم في ولاية أميركية يسفر عن أضرار
اليوم 08:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©