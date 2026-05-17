علماء: أدلة جديدة على عبور الأرض سحابة كونية من حطام النجوم

اكتشف علماء أدلة جديدة تشير إلى أن الأرض تعبر حاليا سحابة كونية مكوّنة من حطام نجمي ناتج عن انفجار نجوم ضخمة قبل زمن بعيد.

وجاء الاكتشاف بعد رصد آثار معدن مشع نادر يُعرف باسم "الحديد-60" داخل عينات جليدية من القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا). وهذا العنصر لا يتكوّن على الأرض، بل ينشأ في أعماق النجوم وينتشر في الفضاء عند انفجارها فيما يُعرف بالمستعرات العظمى.

ودرس فريق دولي بقيادة معهد هيلمهولتس دريسدن-روسيندورف عينات جليدية ورواسب بحرية قديمة، ليكتشف أن كميات "الحديد-60" التي وصلت إلى الأرض سابقا كانت أقل بكثير من الكميات الحالية.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاختلاف يدعم فرضية دخول النظام الشمسي إلى سحابة بينجمية محملة بالحطام النجمي قبل عشرات آلاف السنين، ومن المتوقع أن يغادرها خلال آلاف السنين المقبلة. ويقع النظام الشمسي حاليا قرب الحافة الخارجية لهذه السحابة.

ويخطط العلماء مستقبلا لتحليل عينات جليدية أقدم ضمن مشروع Beyond EPICA - أقدم جليد، سعيا لكشف مزيد من أسرار رحلة الأرض عبر مجرة درب التبانة.