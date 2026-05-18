إطلاق بوابة «أوشن إكس التعليمية» لاستكشاف الأعماق

أبوظبي (وام) أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، عن إطلاق «بوابة أوشن إكس التعليمية» بالتعاون مع شركة أوشن إكس ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي. وتوفر البوابة تجربة غامرة هي الأولى من نوعها حتى ديسمبر 2026، إذ تعتمد على قبة عرض متطورة، وتتيح للزوّار فرصة استثنائية لاستكشاف أعماق الخليج العربي وخليج عُمان، والتعرّف على علوم المحيطات وسبر أغوارها.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين جامعة نيويورك أبوظبي، و«داليو الخيرية»، و«أوشن إكس»، و«تمكين»، حيث تكشف البوابة عن أنظمة بيئية بحرية متنوعة، وكائنات نادرة، ورؤى علمية متقدمة نادراً ما تكون متاحة للجمهور. وتقام هذه التجربة في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي بالمنطقة الثقافية في السعديات، لتقدم محتوى علمياً متقدماً في قالب تفاعلي جذاب ومناسب للعائلات ومحبي الاستكشاف من الشباب. وتستند التجربة إلى لقطات وبيانات جُمعت خلال بعثة علمية رائدة نفذتها أوشن إكس بالتعاون مع جي 42 وهيئة البيئة - أبوظبي، وبمشاركة باحثين من «نيويورك أبوظبي» و«مبادلة لأبحاث مناخ وبيئة الخليج العربي» بالجامعة. وركّزت هذه المهمة على دراسة التنوع البيولوجي، والتكيّف المناخي، ومرونة النظم البحرية في مياه دولة الإمارات، بما في ذلك نظم الشعاب المرجانية وأنواع من أسماك القرش لم توثَّق سابقاً في المنطقة. وتبدأ رحلة الزوّار داخل متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي للبوابة بعرض سينمائي يسلّط الضوء على الشراكة البحثية بين «أوشن إكس» و«نيويورك أبوظبي»، مع التركيز على جهود استكشاف أعماق البحار وتوثيق النظم البيئية المرجانية واستكشاف الأنواع الجديدة. وينتقل الزوّار إلى تجربة «الغوص والاستكشاف في الإمارات»، وهي تجربة بانورامية تفاعلية تتيح للمشاركين اختيار سبع مهمات بحرية مختلفة، وقيادة غواصة افتراضية عبر بيئات بحرية متنوعة.

وتنسجم هذه التجربة مع رسالة متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي التعليمية، إذ تمزج بين الاستكشاف والتعلّم، وتجمع بين محتوى محلي يركّز على دولة الإمارات ورؤى عالمية مستمدة من بعثات أوشن إكس حول العالم.

وبدعم من «أوشن إكس» للتعليم، تعتمد البوابة على أساليب السرد التفاعلي لتحويل علوم المحيطات الواقعية إلى تجارب تعليمية مؤثرة، وقد تم التصميم لتناسب المتاحف والمدارس والأماكن العامة، بهدف تعزيز الثقافة البحرية لدى مختلف الفئات العمرية، وتمكين الزوّار من التفاعل المباشر مع الاكتشافات التي تسهم في تعميق فهمهم للمحيطات. ومن خلال النهج التعليمي والاستكشاف عن قرب، تسهم «بوابة أوشن إكس التعليمية» في فتح آفاق جديدة للفضول والمعرفة والتفاعل، بما يدعم إعداد جيل جديد من حماة المحيطات القادرين على الإسهام في حماية هذا المورد الحيوي وحفظه للأجيال.