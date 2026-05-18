هدى حسين.. «ممرضة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك الممثلة هدى حسين في بطولة مسلسل «سستر فخرية»، مع أحمد إيراج، ومرام البلوشي، وهو من تأليف محمد شمس، وإخراج مناف عبدال. وتجسِّد في العمل دور ممرضة تُدعى «فخرية»، تعمل داخل مستشفى خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي، في عمل درامي اجتماعي يسلّط الضوء على خفايا مهنة التمريض وما تحمله من ضغوط إنسانية ومهنية قاسية.

وتدور الأحداث حول «فخرية» التي تبدأ رحلتها المهنية داخل بيئة مليئة بالتحديات، قبل أن تجد نفسها تدريجياً وسط مواقف إنسانية معقدة تتجاوز حدود العمل اليومي، لتتحول إحدى الوقائع إلى قضية رأي عام تشغل المجتمع، وتضعها في قلب صراعات متشابكة بين الواجب المهني والضغوط الاجتماعية، في مسار درامي تتصاعد فيه التوترات النفسية وتنكشف خلاله أبعاد إنسانية عميقة لشخصيتها.