«نادي الحمرية» يختتم «ملتقى المواهب الإعلامية»

الشارقة (وام)

اختتم نادي الحمرية الثقافي الرياضي، اليوم، النسخة الثانية من «ملتقى المواهب الإعلامية»، بتخريج 25 منتسباً من الفئة العمرية بين 13 و18 عاماً بعد 5 أيام من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة التي أُقيمت بالتعاون مع أكاديمية «فوكس» للتدريب والاستشارات الإعلامية.

شهد حفل الختام حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي والمهندس علي المهيري، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاتصال المؤسسي إلى جانب عدد من الإعلاميين ومنتسبي النادي وأولياء الأمور.

وأشاد الشامسي، بجدية المشاركين وانضباطهم وحرصهم على الاستفادة من مختلف محاور الملتقى مثمناً التعاون المثمر مع أكاديمية «فوكس» في تقديم محتوى تدريبي متخصِّص ووجّه الشكر لفريق العمل والمنظمين والمحاضرين والمتطوعين على جهودهم في إنجاح النسخة الثانية من الملتقى.

وأكد المهندس علي المهيري، أن النسخة الثانية من الملتقى نجحت في اكتشاف طاقات إعلامية واعدة، مشيراً إلى أن النادي سيعمل على مواكبتها ودمجها تدريجيا في أنشطة لجنة الاتصال المؤسسي تعزيزاً لحضور الشباب في العمل الإعلامي وصناعة المحتوى.