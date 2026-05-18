الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«ربع قرن للمسرح» يشارك في «المسرح الرقمي» بالصين

منتسبو «ربع قرن للمسرح» يشاركون في المرحلة الدولية من برنامج المسرح الرقمي بالصين
18 مايو 2026 23:53

الشارقة (وام) 
يشارك مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض، أحد المراكز التخصصية التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في المرحلة الدولية من «برنامج المسرح الرقمي» في جمهورية الصين الشعبية التي انطلقت اليوم الاثنين، وتستمر حتى 31 مايو الجاري.
يأتي البرنامج ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى تطوير مهارات المنتسبين في مجالات الفنون الأدائية الحديثة من خلال تجربة تدريبية متخصِّصة بالتعاون مع «هيئة ينتشوان لتصميم المسارح»، تركِّز على توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي والبرمجة والإضاءة والتقنيات الحديثة في تصميم وإنتاج العروض المسرحية الاحترافية.
تتضمن المرحلة الدولية مجموعة من الورش التدريبية والزيارات الأكاديمية إلى مؤسسات ومراكز متخصِّصة بالمسرح الرقمي والتكنولوجيا المسرحية بما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية والتقنيات المستخدمة في تطوير العروض المسرحية التفاعلية، إلى جانب التعرف إلى النماذج الحديثة التي توظف التكنولوجيا في صناعة تجارب مسرحية مبتكرة تُسهم في بناء المعارف لدى المنتسبين.
يعكس البرنامج توجه مؤسسة ربع قرن نحو دعم المسارات الإبداعية المستقبلية عبر توفير بيئات تعليمية متقدمة تسهم في إعداد كوادر تمتلك المهارات الفنية والتقنية القادرة على مواكبة التحولات العالمية في قطاع الصناعات الثقافية الإبداعية، وتعزيز حضور المواهب الإماراتية في مجالات المسرح الرقمي والفنون الأدائية الحديثة.

