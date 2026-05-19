الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«CNN أبوظبي» تتعاون مع «الإعلام الإبداعي».. في دورتها السادسة

«CNN أبوظبي» تتعاون مع «الإعلام الإبداعي».. في دورتها السادسة
19 مايو 2026 15:31

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
هيئة الإعلام الإبداعي تُطلق سلسلة فيديوهات «صورة عائلية»
معالم الإمارات تتصدَّر السينما العالمية

افتتحت أكاديمية CNN أبوظبي بالتعاون مع هيئة الإعلام الإبداعي باب التقديم لدورتها السادسة، التي تقدم برنامجاً مبتكراً يسهم في توسيع نطاق المشاركة وتعزيز تجربة التدريب العملي. ويتضمن البرنامج محوراً جديداً للسرد القصصي، انسجاماً مع أهداف «عام الأسرة» في دولة الإمارات العربية المتحدة.ويعكس برنامج الدورة السادسة في عام 2026 أهمية تمكين عدد أكبر من المواهب الإعلامية الناشئة، من خلال تقديم دورتين تدريبيتين حضوريتين منفصلتين في أبوظبي، تمتد كل منهما لمدة أسبوع، الأولى في سبتمبر، والثانية في أكتوبر، ما يتيح لنحو 60 مشاركاً في كل دورة الاستفادة من برنامج تدريبي مكثّف بإشراف خبراء من شبكة CNN، إلى جانب مجموعة من المتحدثين والرواد المتخصِّصين. ويشكّل إدراج «السرد القصصي» ضمن برنامج هذا العام امتداداً لجهود الأكاديمية في تطوير مهارات رواية القصص التي تعكس الواقع المجتمعي وتعبِّر عن تجارب إنسانية ذات صلة، ما يعزّز قدرة المشاركين على إنتاج محتوى يحمل بُعداً مهنياً ويُحدث أثراً مستداماً. وبعد استكمال الدورتين، يدعى نخبة من أفضل المشاركين للمشاركة في «أسبوع المحاكاة»، الذي يحاكي بيئة الأخبار العاجلة، ويواكب تطورات المشهد الإعلامي، ويشمل ذلك توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في جمع الأخبار وإنتاجها، ضمن تجربة تطبيقية متقدمة تُقام في بيئة غرفة أخبار تفاعلية وبإشراف مهني من خبراء في شبكة CNN. ويشهد البرنامج عودة «معرض الوظائف» في عام 2026، ليواصل دوره في ربط المشاركين والخريجين بشركاء القطاع والشركات الإعلامية، ودعم انتقالهم إلى سوق العمل من خلال فرص للتواصل المهني والتعرّف على متطلبات القطاع وإجراء مقابلات أولية للوظائف والبرامج التدريبية. وقالت عائشة الجنيبي، مدير إدارة تطوير المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي: تعكس الدورة الجديدة من الأكاديمية التزامنا المستمر بتنمية المواهب الإعلامية المستقبلية في دولة الإمارات. ويأتي إطلاق البرنامج بصيغته المُحدّثة هذا العام ليتيح الفرصة لعدد أكبر من صنّاع السرد القصصي للوصول إلى تجارب تدريبية متقدمة، ويشجع المشاركين على استكشاف قصص ذات معنى يتردد صداها بعمق داخل مجتمعنا وعبر الأجيال. وقالت بيكي أندرسون، مديرة تحرير شبكة CNN أبوظبي ومذيعة برنامج «كونيكت ذا وورلد مع بيكي أندرسون»: تواصل الشبكة جهودها لتكون شريكاً محورياً يسهم في دعم مجتمع الإعلام الإبداعي في أبوظبي، ومن هنا تأتي أهمية تزامن الدورة السادسة من أكاديمية CNN أبوظبي مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات. وفي وقت تتزايد فيه أهمية الصحافة في المنطقة أكثر من أي وقت مضى، نفخر أيضاً بتوسيع نطاق البرنامج ليتيح لعدد أكبر من صنّاع السرد القصصي تطوير مهاراتهم وبناء علاقات مهنية مستدامة، بما يسهم في تعزيز مجتمع الإعلام الإبداعي في دولة الإمارات وخارجها.

هيئة الإعلام الإبداعي
الإعلام العربي
آخر الأخبار
مستشفى القاسمي يجري أول عملية بتقنية متطورة لعلاج تكلس الشرايين التاجية
علوم الدار
مستشفى القاسمي يجري أول عملية بتقنية متطورة لعلاج تكلس الشرايين التاجية
اليوم 16:07
"موانئ أبوظبي" تعلن انطلاق خدمات السفن السياحية والعبَارات عبر محطاتها في مصر
اقتصاد
"موانئ أبوظبي" تعلن انطلاق خدمات السفن السياحية والعبَارات عبر محطاتها في مصر
اليوم 15:52
«CNN أبوظبي» تتعاون مع «الإعلام الإبداعي».. في دورتها السادسة
الترفيه
«CNN أبوظبي» تتعاون مع «الإعلام الإبداعي».. في دورتها السادسة
اليوم 15:31
منتخب الطاولة يحرز فضية الزوجي المختلط في «الألعاب الخليجية»
الرياضة
منتخب الطاولة يحرز فضية الزوجي المختلط في «الألعاب الخليجية»
اليوم 15:16
معرض «إثراء للتوظيف» ينطلق غداً في العين
علوم الدار
معرض «إثراء للتوظيف» ينطلق غداً في العين
اليوم 15:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©