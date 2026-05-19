«CNN أبوظبي» تتعاون مع «الإعلام الإبداعي».. في دورتها السادسة

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت أكاديمية CNN أبوظبي بالتعاون مع هيئة الإعلام الإبداعي باب التقديم لدورتها السادسة، التي تقدم برنامجاً مبتكراً يسهم في توسيع نطاق المشاركة وتعزيز تجربة التدريب العملي. ويتضمن البرنامج محوراً جديداً للسرد القصصي، انسجاماً مع أهداف «عام الأسرة» في دولة الإمارات العربية المتحدة.ويعكس برنامج الدورة السادسة في عام 2026 أهمية تمكين عدد أكبر من المواهب الإعلامية الناشئة، من خلال تقديم دورتين تدريبيتين حضوريتين منفصلتين في أبوظبي، تمتد كل منهما لمدة أسبوع، الأولى في سبتمبر، والثانية في أكتوبر، ما يتيح لنحو 60 مشاركاً في كل دورة الاستفادة من برنامج تدريبي مكثّف بإشراف خبراء من شبكة CNN، إلى جانب مجموعة من المتحدثين والرواد المتخصِّصين. ويشكّل إدراج «السرد القصصي» ضمن برنامج هذا العام امتداداً لجهود الأكاديمية في تطوير مهارات رواية القصص التي تعكس الواقع المجتمعي وتعبِّر عن تجارب إنسانية ذات صلة، ما يعزّز قدرة المشاركين على إنتاج محتوى يحمل بُعداً مهنياً ويُحدث أثراً مستداماً. وبعد استكمال الدورتين، يدعى نخبة من أفضل المشاركين للمشاركة في «أسبوع المحاكاة»، الذي يحاكي بيئة الأخبار العاجلة، ويواكب تطورات المشهد الإعلامي، ويشمل ذلك توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في جمع الأخبار وإنتاجها، ضمن تجربة تطبيقية متقدمة تُقام في بيئة غرفة أخبار تفاعلية وبإشراف مهني من خبراء في شبكة CNN. ويشهد البرنامج عودة «معرض الوظائف» في عام 2026، ليواصل دوره في ربط المشاركين والخريجين بشركاء القطاع والشركات الإعلامية، ودعم انتقالهم إلى سوق العمل من خلال فرص للتواصل المهني والتعرّف على متطلبات القطاع وإجراء مقابلات أولية للوظائف والبرامج التدريبية. وقالت عائشة الجنيبي، مدير إدارة تطوير المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي: تعكس الدورة الجديدة من الأكاديمية التزامنا المستمر بتنمية المواهب الإعلامية المستقبلية في دولة الإمارات. ويأتي إطلاق البرنامج بصيغته المُحدّثة هذا العام ليتيح الفرصة لعدد أكبر من صنّاع السرد القصصي للوصول إلى تجارب تدريبية متقدمة، ويشجع المشاركين على استكشاف قصص ذات معنى يتردد صداها بعمق داخل مجتمعنا وعبر الأجيال. وقالت بيكي أندرسون، مديرة تحرير شبكة CNN أبوظبي ومذيعة برنامج «كونيكت ذا وورلد مع بيكي أندرسون»: تواصل الشبكة جهودها لتكون شريكاً محورياً يسهم في دعم مجتمع الإعلام الإبداعي في أبوظبي، ومن هنا تأتي أهمية تزامن الدورة السادسة من أكاديمية CNN أبوظبي مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات. وفي وقت تتزايد فيه أهمية الصحافة في المنطقة أكثر من أي وقت مضى، نفخر أيضاً بتوسيع نطاق البرنامج ليتيح لعدد أكبر من صنّاع السرد القصصي تطوير مهاراتهم وبناء علاقات مهنية مستدامة، بما يسهم في تعزيز مجتمع الإعلام الإبداعي في دولة الإمارات وخارجها.