الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
آية سماحة.. بـ 5 وجوه

19 مايو 2026 16:25

سعيد ياسين (القاهرة)
تعيش الممثلة آية سماحة نشاطاً فنياً مكثفاً، حيث تشارك في بطولة عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، ومن المقرر أن تُعرض خلال الفترة المقبلة. وذكرت أنها تشارك في بطولة فيلم «الورشة»، مع أكرم حسني، هشام ماجد، محمد شاهين، ومصطفى غريب، إخراج أحمد النجار.
وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي داخل «ورشة» في بيئة شعبية، حول مجموعة من الشخصيات التي تكوِّن عصابة وتقوم بتنفيذ عمليات نصب مختلفة. كما تشارك في بطولة فيلم «من أيام الجيزة»، مع إياد نصار، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، وحاتم صلاح، إخراج مرقس عادل، ويدور في إطار كوميدي حول صداقة تجمع شابين منذ أيام الدراسة، يمرَّان بمواقف صعبة وتجارب جديدة تعيد جمعهما من جديد، ويلتقيان خلال الرحلة بشخصيات مختلفة. وتخوض آية تجربة مختلفة من خلال فيلم «بحر»، بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، رحمة أحمد، إخراج أحمد علاء الديب، ويدور في إطار درامي اجتماعي، من خلال قصة شاب مكافح يواجه ضغوط الحياة وأزمات البطالة، ويدخل في مواجهات حادّة ومفارقات غير متوقعة مع خصومه. وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، تشارك آية في مسلسل «الأمير»، بطولة أحمد عز، أمينة خليل، وعدد من الممثلين العالميين، منهم التركية توبا بويوكستون، والإسباني بيدرو ألونسو، سيناريو وحوار صلاح الجهيني. وفي المسرح، تشارك في مسرحية «ما تصغروناش»، بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، إخراج وليد طلعت، ومن المقرر أن تُعرض في عيد الأضحى. وتتناول المسرحية قصة عائلة تعاني خللاً جينياً نادراً يجعل أفرادها يولَدون بملامح الشيخوخة ويموتون وهم أطفال، ويخوض بطل الأحداث مغامرة بحثاً عن علاج قد يغيِّر مصيرهم، لتكشف لهم الرحلة أن السعادة قد لا تكمن في الجينات، بل في تقبّل الذات كما هي. وأعربت سماحة، عن سعادتها بردود الفعل الطيّبة التي تتلقاها حول دورها في فيلم «الكلام على إيه»، الذي يُعرض حالياً، ويدور في إطار درامي كوميدي حول 4 حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة، يجتمعون في ليلة الزفاف، التي تتحول إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة. ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم، سيد رجب، جيهان الشماشرجي، انتصار، مصطفى غريب، ودنيا سامي، تأليف أحمد بدوي، وإخراج ساندرو كنعان.

