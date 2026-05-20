عمرو سعد.. كوميديان «من أول وجديد»

سعيد ياسين (القاهرة)

يترقب الممثل عمرو سعد، عرض مسلسله الجديد «من أول وجديد» على إحدى المنصات الإلكترونية قريباً، يشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد أنور، وانتصار، تأليف وإخراج حسين المنباوي، في أول تعاون فني يجمعهما. وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسِّد فيه عمرو، شخصية محامٍ يتعرض لعدد كبير من المواقف المتباينة التي تُظهر شخصيته، وذلك في إطار معاصر يحمل الكثير من المفاجآت. وهذه المرة الأولى التي يجسِّد فيها شخصية كوميدية، بعد سنوات من تقديم أدوار الأكشن والدراما الشعبية. وعلى صعيد السينما، ينتظر عمرو سعد، عرض فيلم «الغربان»، مع مي عمر، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، تأليف وإخراج ياسين حسن. وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق خلال فترة الأربعينيات من القرن الماضي، وتحديداً خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية.