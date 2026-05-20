الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رزان جمال.. حضور عالمي في The Sandman

20 مايو 2026 14:30

علي عبد الرحمن (القاهرة)
تنتظر الممثلة رزان جمال، عرض الجزء الثاني من مسلسل The Sandman، بطولة توم ستوريدج، جينا كولمان، وذلك في محطة جديدة ضمن حضورها العالمي. وتجسِّد شخصية «لايتا هول»، وهي أم تعيش صدمة فقد زوجها وتغرق في دوامة من الحزن. وقبل أن تتصاعد حدة التجربة الإنسانية، حين تجد نفسها أمام اختبار أكثر قسوة يتعلق بفقد طفلها الذي أنجبته بعد وفاة زوجها، في مسار درامي يمزج بين الخيال والرعب النفسي والتأملات الإنسانية العميقة حول الفقد والذاكرة والقدر. ويستند مسلسل The Sandman إلى واحدة من أبرز سلاسل القصص الدرامية المصورة، حيث تدور أحداثه في بناء سردي يمزج بين الأسطورة والتاريخ والخيال العلمي. وأعربت رزان جمال، عن سعادتها بالزخم الذي يرافق عرض فيلم «أسد» حالياً في صالات السينما، مشيرة إلى أن التجربة حقَّقت صدى واسعاً على المستويَين الجماهيري والنقدي منذ انطلاقها. وتجسِّد في الفيلم شخصية «ليلى»، فتاة من أصول شامية، إلى شاب الممثل محمد رمضان، ضمن سياق درامي تتقاطع فيه المشاعر الإنسانية مع أسئلة أكبر تتعلق بالحرية والعدالة. وأوضحت رزان أن العلاقة بين الشخصيتين تتجاوز الإطار التقليدي، لتتحوّل إلى مساحة صراع داخلي وإنساني ممتد، يعكس تحديات البقاء والتمسك بالأمل في ظروف قاسية، لافتة إلى أن الدور يمثل لها اختباراً فنياً جديداً بسبب عمقه النفسي. وذكرت أن التحضير للشخصية استغرق وقتاً طويلاً، في ظل طبيعة المشاهِد المركَّبة التي يتضمنها العمل، ومنها الحركة والمواجهات والمطاردات والبيئات الصعبة، لافتة إلى أن التجربة كانت مرهقة على المستويَين الجسدي والنفسي، لكنها في المقابل منحتها خبرات مختلفة على مستوى الأداء.

