«اليوجا».. صحة وعافية

شعبان بلال (القاهرة)

تُقدم اليوجا فوائد تتجاوز مجرد تخفيف التوتر، ووفقاً لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Global Public Health، فإن ممارسة اليوجا بانتظام ترتبط بانخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون السمنة. وبحسب مؤلف الدراسة، الدكتور رحمت آري ويبوو، فإن هذه النتيجة تضيف إلى الأبحاث السابقة التي تربط بين اليوجا وانخفاض ضغط الدم، لكنها تشير بشكل أكثر تحديداً إلى فوائد محتملة لهذه الفئة الأكثر عرضة لمخاطر ضغط الدم المرتفع، والتي قد تجد اليوجا أقل صعوبة من أنواع التمارين الرياضية الأخرى المفيدة لصحة القلب، مثل الركض أو تمارين القوة. ولفهم التأثيرات المحتملة لليوجا على ضغط الدم ومؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية الأخرى بشكل أفضل، قام الباحثون بتحليل 30 تجربة عشوائية، أُجريت 23 منها في دول آسيوية، بينما أُجريت التجارب المتبقية في الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا. وشملت الدراسات مجتمعةً نحو 2700 مشارك لا يعانون من أمراض مزمنة، مثل داء السكري من النوع الثاني، ومرض الشريان التاجي، وفشل القلب. وكان مؤشر كتلة الجسم للمشاركين إما 23 أو أعلى في الدول الآسيوية، أو 25 أو أعلى في الدول الأخرى. وبعد تحليل البيانات، وجد الباحثون أن المشاركين الذين مارسوا اليوجا شهدوا تحسناً طفيفاً في مؤشرات الالتهاب، واستقلاب سكر الدم، ومستويات الكوليسترول الضار LDL، والكوليسترول النافع HDL، ولكن ليس في مستويات الكوليسترول الكلي. ومع ذلك، وجدوا أن ضغط الدم كان الأكثر تحسناً، فقد شهد المشاركون انخفاضاً متوسطاً ذا دلالة إحصائية بلغ 4.35 ملم زئبق في ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي)، و2.06 ملم زئبق في ضغط الدم الانبساطي (الرقم السفلي). وأشارت الدراسة إلى أن ممارسة اليوجا لمدة ساعة على الأقل، 3 مرات أسبوعياً، ولمدة لا تقل عن 12 أسبوعاً، ترتبط بأكبر الفوائد. وما يميّز اليوجا هو أنها تتضمن الاسترخاء الواعي، الذي يساعد على تهدئة الجهاز العصبي ويسهم في خفض ضغط الدم. لذلك ينصح الخبراء، مَن يجربون اليوجا لأول مرة بالبدء تدريجياً، لاسيما لمَن يعانون من زيادة الوزن أو أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم. وفي هذه الحالات، يُنصح باستشارة الطبيب مسبقاً.