«حديقة الحيوانات بالعين».. فعاليات استثنائية في عيد الأضحى

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «حديقة الحيوانات بالعين»، إحدى أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط، عن تنظيم مجموعة من الفعاليات الفريدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لتوفّر تجربة استثنائية لمختلف أفراد العائلة. تجمع هذه الفعاليات بين الترفيه والتعليم، حيث يمكن للزوّار الاستمتاع بالعروض الثقافية والفنية التقليدية وسط أجواء طبيعية خلابة وحياة برية مذهلة.وخلال الفترة من 27 إلى 31 مايو، تتيح الحديقة للزوّار فرصة التعرف عن قرب على حيواناتها الشهيرة مثل الأسود والفهود والغوريلا وأفراس النهر، إلى جانب المشاركة في أنشطة تراثية تعكس روح الاحتفاء بأيام العيد. ويشمل برنامج الفعاليات عروض «العيالة»، وعزف الموسيقى على العود والقانون، وفن الحناء، ومساحات للجلوس بأسلوب المجالس العربية ضمن الحدائق، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية لأفراد العائلة.

ويستمتع الأطفال ببرنامج مليء بالمرح، يضم عروضاً سحرية مبتكرة، وألعاباً مخصصة للأطفال، وأنشطة للرسم على الوجه. كما سيكون لديهم فرصة لقاء شخصيات الحديقة المحبوبة مثل الزرافة والأسد، والتقاط صور تذكارية لتوثيق لحظات مميزة.

توفّر الحديقة للباحثين عن تجربة أكثر خصوصية، نشاط «الإفطار مع الزرافات»، الذي يمنح الزوّار فرصة الاستمتاع بصباح استثنائي وسط أجواء الحياة البرية. وتُقام هذه التجربة كل يوم سبت من 9:00 صباحاً وحتى 10:30 صباحاً، حيث يمكن للزوّار تناول الإفطار بجانب الزرافات والتفاعل معها عن قرب.

تُعد حديقة العين أكثر من مجرد وجهة ترفيهية، فهي مركز للحياة البرية والتعليم، يسعى إلى تعزيز الحفاظ على الحيوانات وحماية البيئة من خلال برامج التربية والتكاثر التي ساهمت في صون العديد من الأنواع المهددة بالانقراض. كما تشجع المبادرات البحثية والتعليمية الزوّار على المشاركة في جهود حماية الحياة البرية ونشر الوعي البيئي.