الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«وارنر براذرز أبوظبي» تحصد جائزة «ليزبرغ» لعام 2026

20 مايو 2026 17:57

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ميرال» عن فوز «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي» بجائزة «ليزبرغ» -(Liseberg Applause Award لعام 2026، إحدى أعرق الجوائز العالمية في قطاع الوجهات الترفيهية، لتصبح أفضل مدينة ترفيهية في العالم لعام 2026، وأول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط تحصد هذا التكريم المرموق. ومنحت لجنة تضم نخبة من كبار قادة قطاع الترفيه الجائزة خلال حفل التكريم IAAPA Honors الذي تستضيفه المنظمة الدولية للمدن والوجهات الترفيهية IAAPA، وتسلّمها نيابةً عن فريق العمل هند كلداري، المدير العام لـ«عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، ودانيال ويلز، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع في «ميرال».

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ«ميرال»: إن حصول «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي» على جائزة ليزبرغ لعام 2026، كأول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط تنال هذا التكريم العالمي، يمثّل لحظة فخر استثنائية لـ«ميرال». تحتفي الجائزة بالشغف والإبداع والتفاني الاستثنائي الذي تبديه فرقنا وشركاؤنا في «وارنر براذرز» في تصميم وتقديم تجارب غامرة عالمية المستوى، تمنح ضيوفنا لحظات مليئة بالمتعة والذكريات التي لا تُنسى. وأضاف: بالنسبة إلى «ميرال»، يجسّد هذا الإنجاز جهودنا المتواصلة لترسيخ مكانة جزيرة ياس، كإحدى أبرز الوجهات العالمية للترفيه، إلى جانب مساهمتنا في تحقيق رؤية أبوظبي السياحية 2030.

تُكرِّم جائزة «ليزبرغ» التميّز في إدارة المدن الترفيهية وتشغيلها وتجاربها الإبداعية، ومنذ إطلاقها عام 1980، حصلت 22 مدينة ترفيهية على الجائزة، إذ تُكرم مدينة ترفيهية واحدة في كل دورة. وتتضمن قائمة المدن الترفيهية الفائزة سابقاً: «يونيفرسال ستوديوز – اليابان» 2025، «سيام بارك في تينيريفي – إسبانيا» 2024، «طوكيو ديزني سي – اليابان» 2022، و«إكسكاريت بارك – المكسيك» 2018.
وتُعد «عالم وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس، التي تم تطويرها بالتعاون مع «وارنر براذرز ديسكفوري»، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في المنطقة، حيث تُقدّم للزوّار تجارب غامرة، وألعاباً متطورة، وعروضاً ترفيهية حيّة في 6 مناطق ترفيهية غامرة. وتستعد المدينة الترفيهية لبدء فصل جديد من التجارب القائمة على السرد القصصي، من خلال توسعة بارزة تتضمن إطلاق مناطق مستوحاة من عالم «هاري بوتر»، ولعبتين جديدتين مستوحيتين من عالم «دي سي».

