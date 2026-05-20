«الأوركسترا الوطنية» تُطلق «تشييد» لدعم المواهب الإماراتية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أطلقت «الأوركسترا الوطنية» لدولة الإمارات العربية المتحدة برنامج «تشييد»، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح أمس، في «المنطقة الإبداعية - ياس» بأبوظبي، بحضور الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام لـ«الأوركسترا الوطنية»، والدكتور محمود سعيد، مدير برامج التعليم بـ«الأوركسترا الوطنية». ويُعد البرنامج هو الأول في برامج «الأوركسترا الوطنية» المتخصّصة لدعم العازفين الإماراتيين في عالم الموسيقى الأوركسترالية، ويشكّل خطوةً مهمةً على طريق بناء القدرات الوطنية المستدامة في هذا المجال على المستوى الاحترافي.



تدريب منهجي

يدعم البرنامج، الممتد على مدى 13 شهراً بنظام الدوام الجزئي، 17 موسيقياً إماراتياً من خلال تدريب منهجي وإشراف مباشر. ويتم تقسيمه إلى 3 فصول متدرّجة من حيث المستوى، وتجمع الورش الأسبوعية بين التدريب الفردي، والعمل الجماعي، والاندماج في الفرقة، بما يعكس الانضباط والمعايير المتوقعة داخل بيئة أوركسترالية متخصّصة.



جوهر نابض

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال المؤتمر: يشكّل الإنسان الجوهر النابض لأي أوركسترا وطنية، لذلك تعتمد رؤيتنا في جزء أساسي منها على توفير الدعم وإتاحة الفرص أمام الموسيقيين الإماراتيين. وهذا ما يوفّره برنامج «تشييد» من خلال منح المشاركين مساحة للتطور داخل بيئة أوركسترالية احترافية، تمكّنهم من اكتساب فهم أعمق لمتطلبات العمل الموسيقي من هذا المستوى، ما يسهم في نمو الأوركسترا الوطنية واستدامتها، ورسم الملامح المستقبلية للموسيقى الإماراتية بأيدي أبنائها المبدعين.

وأضافت: إن اسم «تشييد» الذي تم إطلاقه على البرنامج، أتى ليعبّر عن جوهره الذي يعني البناء والارتقاء، ليعكس التزام «الأوركسترا الوطنية» بتنمية المواهب الموسيقية الإماراتية، وإرساء قاعدة متينة لمستقبل الموسيقى الأوركسترالية في دولة الإمارات. ولفتت إلى أن المبادرة تنسجم أيضاً مع الرؤية الأشمل لـ«لأوركسترا الوطنية»، والمتمثلة في اعتماد الموسيقى وسيلة للتعلم وتعزيز الشمولية، وتنمية الإنسان، ورعاية الجيل الجديد من الموسيقيين الإماراتيين.



أداء حيّ

وقال الدكتور محمود سعيد، مدير برامج التعليم بـ«الأوركسترا الوطنية»: صُمم برنامج «تشييد» لتزويد المشاركين بالأساسيات الفنية والخبرات العملية اللازمة للتطور الموسيقي ضمن مساحة أوركسترالية احترافية. فمن خلال الجمع بين التدريب المتخصّص والاندماج المباشر في جلسات التدريب وبيئات الأداء الحي، يعمل البرنامج على تمكين المواهب من الارتقاء بمستويات الانضباط والوعي والقدرة على التكيّف مع متطلبات المنظومة الأوركسترالية، وهي مقومات أساسية للعمل على المستوى الاحترافي.



مؤسسة رائدة

تسهم مبادرة برنامج «تشييد» في إرساء قاعدة متينة من الموسيقيين الإماراتيين الموهوبين، ودعم النمو المستدام للموسيقى الأوركسترالية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة «الأوركسترا الوطنية»، مؤسسة ثقافية وطنية رائدة. ويمثّل المشاركون مجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية، تشمل العود، والقانون، والآلات الوترية والإيقاعية، ما يعكس التداخل بين الموسيقى العربية والأوركسترالية العالمية. وتم اختيار المشاركين بعد عملية تقييم دقيقة لرصد المواهب الذين يمتلكون المقومات اللازمة للتطور داخل بيئة أوركسترالية محترفة.



مسار مستدام

يندرج برنامج «تشييد» ضمن رؤية بعيدة المدى تهدف إلى بناء مسار مستدام لصقل المواهب الإماراتية في عالم الموسيقى الأوركسترالية، ودعم مسارات التطوير المتواصل للمشهد الثقافي في دولة الإمارات. ومن المقرر أن يواصل البرنامج توسّعه مستقبلاً من خلال مبادرات جديدة تركّز على تطوير قدرات المؤلفين الموسيقيين الإماراتيين، والتواصل مع مختلف المدارس، وتعزيز التعاون الدولي.



حفل تخرج

يختتم برنامج «تشييد» محطاته بحفل تخرّج يُقام بالتعاون مع «الأوركسترا الوطنية»، ليكلّل جهود العمل التدريبي الذي رافق رحلة تطوير المشاركين.



خبرات استثنائية

قالت ندى العيدروس، عازفة تشيللو، إحدى المشاركات في برنامج «تشييد»: يشرفني الانضمام إلى برنامج «تشييد» الذي يمنحنا كموسيقيين إماراتيين فرصة مميزة لصقل مهاراتنا ضمن بيئة أوركسترالية احترافية. يُتيح لنا البرنامج خبرات استثنائية من شأنها الارتقاء بمسيرتنا على الصعيدين الفني والمهني، كما تعزّز لدينا شغف المساهمة في نمو الموسيقى الأوركسترالية ضمن المشهد الثقافي في دولة الإمارات.



منصة نوعية

أعرب عازف الكمان جابر المازمي، أحد المشاركين في برنامج «تشييد»، عن فخره بالانضمام إلى البرنامج الذي يمثّل منصة نوعية لدعم الموسيقيين الإماراتيين وصقل مواهبهم ضمن بيئة احترافية، يشرف عليها نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجالات موسيقية متنوعة.

وأكد المازمي أن البرنامج يعكس اهتماماً متزايداً بتطوير المشهد الموسيقي المحلي، مشيراً إلى أن فكرة وجود «أوركسترا وطنية» وبرامج متخصّصة لدعم المبدعين، كانت في السابق أشبه بالحلم بالنسبة للموسيقيين الإماراتيين، وقال: كنّا نتحدث في السابق عن الأوركسترا أو مثل هذه المبادرات الفنية كأحلام بعيدة، لكن اليوم ومع تأسيس «الأوركسترا الوطنية» لدولة الإمارات، أصبح هذا الحلم حقيقة ملموسة تدعم الفنانين وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للإبداع والاحتراف.