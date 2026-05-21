«مجلس دبي للإعلام» و«لجنة دبي للأفلام» يعزّزان التعاون السينمائي العالمي

دبي (الاتحاد)

بالتعاون مع مجلس دبي للإعلام وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة، أعلنت «أمازون إم جي إم» عن إطلاق الفيلم الجديد «توم كلانسي: جاك رايان - حرب الأشباح» في دبي، وذلك في خطوة تعزز مكانة دبي، وجهة رائدة للإنتاج الإعلامي، وتسهم في تعريف الجماهير حول العالم بأبرز معالمها ووجهاتها الشهيرة.

يُعد الفيلم أحدث المشاريع الترفيهية المشتركة التي تقودها دائرة الاقتصاد والسياحة، لدعم نمو وتطوير الاقتصاد الإبداعي. وقد جاء تصوير الفيلم بالتعاون مع «مجلس دبي للإعلام»، و«لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام».

جرى تصوير الفيلم مطلع عام 2025، وهو أحدث إضافة إلى سلسلة أفلام «جاك رايان»، المعروفة بقصصها المشوّقة التي تدور أحداثها في عدد من أبرز المدن والمواقع حول العالم.

وتظهر دبي في الفيلم بطابعها المميز، بفضل مزيجها الفريد الذي يجمع بين المشهد البانورامي اللافت، وأبرز معالمها المتنوعة، والبنية التحتية المتطورة التي تُعد عناصر دعم قوية لعمليات الإنتاج السينمائي.

ويؤدي دور البطولة في الفيلم الممثل جون كراسينسكي، إلى جانب نخبة من الممثلين، من بينهم سيينا ميلر، التي انضمت حديثاً إلى السلسلة، وويندل بيرس، ومايكل كيلي، اللذين شاركا كراسينسكي بطولة المواسم الأربعة من مسلسل «توم كلانسي: جاك رايان».

وقالت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لـ«مجلس دبي للإعلام»، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي "تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى والإنتاج الإعلامي، من خلال بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار والإبداع، وتوفّر بيئة جاذبة لكبرى شركات الإنتاج العالمية. ويعكس التعاون مع استوديوهات «أمازون إم جي إم» الثقة الدولية المتنامية بمكانة دبي، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ومواقع تصوير متنوعة، وكفاءات متميزة، إضافة إلى تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص لتقديم تجربة إنتاج عالمية المستوى".

وأضافت "تمثّل هذه المشاريع النوعية مثل فيلم «توم كلانسي: جاك رايان - حرب الأشباح» فرصة مهمة لتعزيز حضور دبي عالمياً عبر الأعمال السينمائية الكبرى، بما يسهم في إبراز ما تتمتع به الإمارة من مقومات ثقافية وسياحية وإبداعية، ويدعم في الوقت نفسه نمو الاقتصاد الإبداعي وتطوير قطاع الإعلام بما يواكب مستهدفات دبي المستقبلية ورؤيتها في أن تكون من أبرز العواصم العالمية للإعلام وصناعة المحتوى".

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لـ«دائرة الاقتصاد والسياحة» بدبي، رئيس «لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام» "التطور المستمر الذي تشهده دبي جعلها وجهة مُلهمة للإبداع والابتكار، وإننا نحرص على عقد شراكات وتنفيذ مشاريع مميزة ترتكز على أفكار خلاقة ونوعية". ويعكس التعاون مع استوديوهات «أمازون إم جي إم» في فيلم «توم كلانسي: جاك رايان - حرب الأشباح»، الدور المحوري الذي يؤديه «مجلس دبي للإعلام» في دعم وتطوير منظومة الإنتاج الإعلامي والسينمائي في الإمارة، ممثلاً بـ«لجنة تطوير قطاع الأفلام»، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتصوير والإنتاج. كما يبرز هذا التعاون التكامل بين قطاعات الترفيه والسياحة والإعلام، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية دبي العالمية. ويشكّل هذا المشروع خطوة مهمة في مسار تطوير قدرات الإمارة في مجال الإنتاج الإعلامي وتمكين المواهب والكفاءات، بما يواكب طموحات دبي المستقبلية في قطاع الصناعات الإبداعية».

وتواصل «لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام»، العمل على تسهيل إجراءات التصوير، وتوفير متطلبات الإنتاج، والتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع، بما يضمن تنفيذ الإنتاجات العالمية بكفاءة وسلاسة في دبي. وكانت اللجنة قد شُكّلت مطلع العام الجاري تحت مظلة «مجلس دبي للإعلام»، لتؤدي دوراً محورياً في دعم عمليات التصوير في مختلف أنحاء الإمارة، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للإنتاج السينمائي والإعلامي.

ويشرف على الفيلم نخبة من الأسماء البارزة في القطاع السينمائي، ما يضيف قيمة فنية كبيرة إلى العمل، حيث يتولى إخراج الفيلم المخرج الشهير أندرو بيرنستين، فيما يتولى الإنتاج كل من جون كراسينسكي، أليسون سيغر، وأندرو فورم، وكتب سيناريو الفيلم كل من آرون رابين وجون كراسينسكي، فيما أعدّ القصة نواه أوبنهايم وجون كراسينسكي.

وقدّمت دبي، التي تُعد واحدة من بين 5 مدن تظهر ضمن أحداث الفيلم، إضافة مميزة إلى العمل بفضل ما توفره من مواقع تصوير حيوية، وكفاءات محلية عالية الخبرة، وخدمات دعم وإنتاج متطورة، ما يعزز مكانتها واحدة من الوجهات المفضلة لاستضافة كبرى الإنتاجات السينمائية العالمية. وتتضمن قائمة الوجهات والمواقع التي تظهر في فيلم «توم كلانسي: جاك رايان- حرب الأشباح»، منطقة «دبي مارينا» بإطلالاتها المميزة على السفن الخشبية التراثية، ومنطقة السيف، و«ون آند أونلي ون زعبيل»، بالإضافة إلى المواقع الصحراوية الخلابة، و«أبراج الإمارات»، و«أفينيو البوابة» في مركز دبي المالي العالمي، وإلى جانب «برج بارك».