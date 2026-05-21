«الإمارات للروبوتات» تفتح باب المشاركة لطلبة الجامعات

دبي (وام)

أعلنت مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، بالشراكة مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة محمد بن راشد، والجامعة الأميركية في الشارقة، عن فتح باب التسجيل لطلبة الجامعات في الدولة للمشاركة في الدورة الرابعة من «مسابقة الإمارات للروبوتات»، ويستمر استقبال طلبات المشاركة عبر الموقع الإلكتروني المخصَّص للمسابقة حتى 31 مايو الجاري.

تركز المسابقة في دورتها الحالية على تحدي ابتكار وتصميم وتنفيذ نماذج روبوتية قادرة على أداء مهام لوجستية تخدم قطاع المكتبات الكبرى، وتحديداً إعادة الكتب والمجلدات والموسوعات والوسائط المتعددة المسترجعة إلى مواقعها الأصلية على الأرفف وفي مساحات التخزين المخصَّصة داخل مكتبة محمد بن راشد.

وتتوزع مجريات المسابقة على مرحلتَين أساسيتَين، تبدأ بمرحلة المحاكاة التي تتيح للفرق تطوير حلولها واختبارها في بيئة افتراضية لتقييم منهجيتها وخوارزمياتها، لتنتقل الفرق المتأهلة بعد ذلك إلى مرحلة التطبيق العملي وتنفيذ الحلول على منصات روبوتية حقيقية داخل المكتبة. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين جيل جديد من الخبراء في الدولة، وتوفير حلول عملية للتحديات باستخدام الروبوتات التطبيقية، والربط بين المحاكاة البرمجية للروبوتات والتطبيق العملي لمهامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية وقطاعات الأعمال والصناعة.

وتختتم المسابقة أعمالها باختيار لجنة التحكيم المكونة من الخبراء والمختصين لـ 3 فائزين سيحظون بفرص نوعية للانضمام إلى زمالة برامج ومبادرات استراتيجية في مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسات أكاديمية وبحثية متقدمة.

وأكد خليفة القامة، رئيس البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، أن أهداف المسابقة تنسجم مع «برنامج دبي للروبوتات والأتمتة»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، والرامي إلى جعل دبي ضمن أفضل عشر مدن عالمياً في تبني وتطوير تقنيات الروبوتات خلال عشر سنوات، وذلك من خلال منح الطلبة مساحة مفتوحة لطرح أفكارهم الإبداعية وتنفيذها.

وأوضح الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن هذه الشراكة تترجم الرؤية الاستراتيجية لتعزيز موقع المؤسسة كوجهة معرفية رائدة عبر توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة المنظومة التشغيلية، وبناء منظومة ابتكار مفتوحة تحول الأفكار الإبداعية للطلبة إلى حلول تطبيقية تعيد تعريف تجربة المستفيدين وتسرع عمليات إدارة المحتوى المعرفي.

وأشار الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا دبي، إلى إثبات طلبة الجامعات في الدولة قدرتهم على تصميم وبناء نظم روبوتية ذكية تتعامل مع التحديات الواقعية، مشدداً على أهمية بناء جسور فاعلة بين الأوساط الأكاديمية والبحثية من جهة، والقطاعات الحكومية والخاصة الباحثة عن حلول ذكية من جهة أخرى، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم مكانة الدولة كمركز للابتكار.

وذكر البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أن النسخة الرابعة تجسد أهمية توظيف الروبوتات المتقدمة لدعم القطاعات الحيوية، وتوفر منصة متميزة لتمكين الطلبة من تطبيق معارفهم الهندسية والبرمجية في بيئات تشغيل واقعية، مما يُسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي واقتصاد المعرفة في الدولة.

ولفت الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، إلى أن الروبوتات والأتمتة أصبحتا من الركائز الأساسية لبناء خدمات أكثر ذكاءً واقتصادات أكثر قوة، معتبراً أن تركيز المسابقة على المكتبات الكبرى يعكس النهج الاستشرافي للدولة في تطوير المواهب وتهيئة الطلبة للمساهمة في أجندة الابتكار وتشكيل مستقبل الأنظمة الذكية عبر توفير تجارب أكثر تفاعلاً وثراءً لرواد المكتبات.