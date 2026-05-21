ماثيو بيري.. مزاد على 130 قطعة من مقتنياته

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تُعرض عشرات الأغراض التي كانت تعود للممثل الراحل ماثيو بيري، في مزاد علني يقام في 5 يونيو المقبل في الولايات المتحدة.

وتُطرح في المزاد نحو 130 قطعة، بينها أعمال لفنان الشارع بانكسي، وساعة بيري المفضلة، وتذكارات من طفولته، بالإضافة إلى نصوص سيناريو لحلقات من «فريندز» الذي كان أحد نجومه. ويهدف هذا المزاد إلى جمع أموال لمؤسسة ماثيو بيري، التي تُعنى بمساعدة المدمنين.

وقالت روبرتا كريمر، من دار «هيريتيدج أوكشنز» التي تتولى تنظيم هذا المزاد: «إنها مقتنيات مرتبطة بعمله في «فريندز»، ومسلسلات وأفلام أخرى، إضافة إلى أغراض شخصية، منذ طفولته وحتى سن الرشد».

وأشارت إلى أن الممثل أنشأ مؤسسته كي يستثمر شهرته وخبرته في مساعدة آخرين.