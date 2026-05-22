محاولة جديدة لإطلاق الصاروخ "ستارشيب "

ألغت شركة سبيس إكس عملية لإطلاق صاروخها الثاني عشر من طراز ستارشيب من ولاية تكساس الأميركية أمس الخميس، وقالت ​إنها ستحاول إطلاقه مجددا اليوم الجمعة.

وكان إطلاق الصاروخ (ستارشيب في.3)، غير المأهول والمزود بعشرات التحديثات المصممة خصيصا لإطلاقات سريعة لأقمار ستارلينك الاصطناعية ومهمات إدارة الطيران ⁠والفضاء الأميركية (ناسا) إلى القمر، بمثابة اختبار مهم بعد أشهر من التأخير ​في عمليات الإطلاق التجريبية.

وأمضت شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك أشهرا في إعادة تصميم ستارشيب بعد سلسلة من الإخفاقات العام الماضي، وصولا إلى تصميم "في.3" الذي كان من المقرر إطلاقه أمس ‌الخميس.

وألغت سبيس إكس عملية الإطلاق قبل ثوانٍ من ‌موعد الإقلاع المخطط له، بعد عدة توقفات في العد التنازلي نتجت عن قراءات تتعلق بدرجة حرارة الوقود والضغط. وقال ماسك على منصة ​إكس إن دبوسا هيدروليكيا في أحد الأذرع الميكانيكية العملاقة لبرج الإطلاق لم ينزلق كما كان مصمماً.

وأضاف ماسك أنه إذا أمكن إصلاح الذراع المعطلة، فستكون هناك محاولة إطلاق أخرى عند الساعة 5:30 بتوقيت المنطقة الوسطى الأميركية اليوم الجمعة.

وفي وقت لاحق، ‌قالت سبيس إكس إنها تستعد ​لإطلاق الصاروخ ستارشيب خلال محاولة تجريبية مدتها 90 دقيقة تبدأ عند الساعة 5:30 مساء بتوقيت وسط الولايات المتحدة (2230 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة.

والصاروخ ستارشيب، القابل لإعادة الاستخدام بالكامل، والذي أنفقت سبيس ​إكس أكثر من 15 ‌مليار ⁠دولار على ‌تطويره، يعد عنصرا أساسيا في أهداف ماسك لخفض ‌تكاليف الإطلاق، وتوسيع أعماله في أقمار ستارلينك الاصطناعية، والسعي وراء طموحات تمتد من استكشاف الفضاء السحيق ⁠إلى مراكز بيانات مدارية، وكل ذلك يدخل ضمن تقييم ​الطرح العام الأولي المستهدف البالغ 1.75 تريليون دولار.

وقبل محاولة الإطلاق أمس الخميس، سعى ماسك إلى خفض سقف التوقعات في حال حدوث فشل، قائلا "هناك خط إنتاج كبير من صواريخ في.3 والصواريخ الداعمة في المصنع".

وأضاف أن أي فشل لن يؤثر على ​وتيرة عمليات الإطلاق التجريبية المستقبلية للصاروخ ستارشيب "بأكثر من شهر ​أو نحو ذلك".