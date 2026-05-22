الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

محاولة جديدة لإطلاق الصاروخ "ستارشيب "

صاروخ سبيس إكس ستارشيب على منصة الإطلاق في تكساس.
22 مايو 2026 08:40

ألغت شركة سبيس إكس عملية لإطلاق صاروخها الثاني عشر من طراز ستارشيب من ولاية تكساس الأميركية أمس الخميس، وقالت ​إنها ستحاول إطلاقه مجددا اليوم الجمعة.
وكان إطلاق الصاروخ (ستارشيب في.3)، غير المأهول والمزود بعشرات التحديثات المصممة خصيصا لإطلاقات سريعة لأقمار ستارلينك الاصطناعية ومهمات إدارة الطيران ⁠والفضاء الأميركية (ناسا) إلى القمر، بمثابة اختبار مهم بعد أشهر من التأخير ​في عمليات الإطلاق التجريبية.
وأمضت شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك أشهرا في إعادة تصميم ستارشيب بعد سلسلة من الإخفاقات العام الماضي، وصولا إلى تصميم "في.3" الذي كان من المقرر إطلاقه أمس ‌الخميس.
وألغت سبيس إكس عملية الإطلاق قبل ثوانٍ من ‌موعد الإقلاع المخطط له، بعد عدة توقفات في العد التنازلي نتجت عن قراءات تتعلق بدرجة حرارة الوقود والضغط. وقال ماسك على منصة ​إكس إن دبوسا هيدروليكيا في أحد الأذرع الميكانيكية العملاقة لبرج الإطلاق لم ينزلق كما كان مصمماً.
وأضاف ماسك أنه إذا أمكن إصلاح الذراع المعطلة، فستكون هناك محاولة إطلاق أخرى عند الساعة 5:30 بتوقيت المنطقة الوسطى الأميركية اليوم الجمعة.
وفي وقت لاحق، ‌قالت سبيس إكس إنها تستعد ​لإطلاق الصاروخ ستارشيب خلال محاولة تجريبية مدتها 90 دقيقة تبدأ عند الساعة 5:30 مساء بتوقيت وسط الولايات المتحدة (2230 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة.
والصاروخ ستارشيب، القابل لإعادة الاستخدام بالكامل، والذي أنفقت سبيس ​إكس أكثر من 15 ‌مليار ⁠دولار على ‌تطويره، يعد عنصرا أساسيا في أهداف ماسك لخفض ‌تكاليف الإطلاق، وتوسيع أعماله في أقمار ستارلينك الاصطناعية، والسعي وراء طموحات تمتد من استكشاف الفضاء السحيق ⁠إلى مراكز بيانات مدارية، وكل ذلك يدخل ضمن تقييم ​الطرح العام الأولي المستهدف البالغ 1.75 تريليون دولار.
وقبل محاولة الإطلاق أمس الخميس، سعى ماسك إلى خفض سقف التوقعات في حال حدوث فشل، قائلا "هناك خط إنتاج كبير من صواريخ في.3 والصواريخ الداعمة في المصنع".
وأضاف أن أي فشل لن يؤثر على ​وتيرة عمليات الإطلاق التجريبية المستقبلية للصاروخ ستارشيب "بأكثر من شهر ​أو نحو ذلك". 

أخبار ذات صلة
"سبيس إكس" تخطط لـ 10 آلاف عملية إطلاق سنوياً
حمدان بن محمد يطلق برنامج التعاون الفضائي الدولي بقيمة مليار درهم لدعم البحث والتطوير الفضائي
المصدر: وكالات
صاروخ ستارشيب
سبيس إكس
الفضاء
ناسا
آخر الأخبار
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب إندونيسيا
اليوم 11:14
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
اليوم 11:02
178 مليون جنيه أسترليني مكاسب أرسنال من الفوز بالبريميرليج
الرياضة
178 مليون جنيه أسترليني مكاسب أرسنال من الفوز بالبريميرليج
اليوم 10:59
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس تيمور الشرقية بذكرى يوم استعادة الاستقلال لبلاده
اليوم 10:36
"الوطني الاتحادي" يبحث مع منسق التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي تعزيز التعاون
علوم الدار
"الوطني الاتحادي" يبحث مع منسق التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي تعزيز التعاون
اليوم 10:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©