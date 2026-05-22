بريطاني يسجل رقماً قياساً جديداً بتسلق قمة إيفرست للمرة العشرين

متسلقون يمشون في طابور طويل أثناء توجههم إلى قمة جبل إيفرست بنيبال
22 مايو 2026 09:21

 قال منظمون لرحلات التسلق إن البريطاني كينتون كول حطم رقمه القياسي الشخصي المتعلق بتسلق جبل إيفرست اليوم الجمعة بعد صعوده لأعلى قمة ​في العالم للمرة العشرين.
وقال إيشوري بوديل من شركة (هيمالايان جايدز) لتنظيم الرحلات إن كول (52 عاما) تسلق القمة التي يبلغ ارتفاعها 8894 مترا قبل الفجر وهو في ⁠طريقه للنزول إلى المخيمات السفلية.
وقال لوكاس فورتنباخ من شركة (فورتنباخ ​أدفنتشرز) النمساوية لتنظيم الرحلات، والذي تسلق بنفسه جبل إيفرست ​أربع مرات، ‌إن كول "يعيد كتابة الأرقام القياسية ⁠بهدوء".
وأضاف ​فورتنباخ لرويترز من مخيم القاعدة "عدد مرات صعوده إلى إيفرست يفوق أي شخص من خارج (عرقية) الشيربا... ومع ذلك يجعله يبدو وكأنه مجرد نزهة أخرى في التلال. أسطورة بكل معنى ‌الكلمة".
وتسلق كول مع أحد فرق فورتنباخ. ويحمل نيبالي ‌من عرقية الشيربا يدعى كامي ريتا الرقم القياسي لأكبر عدد مرات الصعود إلى قمة إيفرست برصيد 32 مرة.
وقال كول، الذي تسلق ​إيفرست لأول مرة في عام 2004 وكرر هذا الإنجاز كل عام منذ ذلك الحين باستثناء بعض السنوات التي منعت فيها السلطات تسلق الجبل لأسباب مختلفة، إن تسلق إيفرست ليس أمرا روتينيا بالنسبة له.
وأضاف في بيان "الأمر لا ‌يصبح أسهل أبدا ولا أقل ​إثارة للخوف. إنه أعلى جبل في العالم، ويأتي معه إحساس مذهل بالعظمة".
وتابع "أعتمد على كل ذرة من الخبرة التي أملكها للتحرك بأمان في هذه البيئة. الوقوف على ​القمة للمرة العشرين أمر ‌مميز ⁠للغاية".
وتسلق أكثر ‌من ثمانية آلاف شخص شخص ‌جبل إيفرست، العديد منهم أكثر من مرة، منذ أن جرى صعوده لأول مرة على ⁠يد النيوزيلندي السير إدموند هيلاري وابن عرقية الشيربا تينزينج نورجاي ​عام 1953.

المصدر: وكالات
