الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
ربط مطوِّري الألعاب في دبي.. بالأسواق العالمية

«إكسولا» و«دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية» يعلنان شراكة استراتيجية لربط مطوري الألعاب في دبي بالأسواق العالمية
22 مايو 2026 15:39

دبي (وام)
خلال فعاليات قمة «جيمز بيت 2026» التي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، أُعلن عن توقيع شراكة استراتيجية بين مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، و«إكسولا»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التجارة الخاصة بصناعة الألعاب الإلكترونية، وذلك بهدف إلى تسريع نمو صناعة الألعاب الإلكترونية وتوسيع فرص الوصول التجاري للمطورين العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على إطلاق برنامج مشترك لتسريع نمو الاستوديوهات المتخصِّصة في تطوير الألعاب في دبي، إلى جانب إعداد دراسات ومؤشرات متخصِّصة حول سوق الألعاب الإلكترونية، وتطوير مسارات تعاون وفرص متبادلة للمطورين وقادة القطاع عبر شبكاتهما العالمية وفعالياتهما الرئيسة.
وقال فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: تعكس هذه الشراكة رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي، واحدة من أبرز الوجهات العالمية لتطوير ونشر الألعاب الإلكترونية. ومن خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة داعمة، وشراكات استراتيجية، وفرص أوسع للوصول إلى الأسواق، نسعى إلى تمكين المطورين في دبي والمنطقة من التوسع عالمياً.
وذكر ريتيس جوزيف يان، نائب الرئيس الأول للمبادرات الاستراتيجية والشراكات العالمية في «إكسولا» أن صناعة الألعاب الإلكترونية تشهد تنافساً متزايداً بين الأسواق التي تستثمر بجدية في بناء البنية التحتية التجارية المناسبة، وقد اتخذت دبي خطوات مهمة في هذا الاتجاه دعماً لمستقبل القطاع. وتمثّل هذه الشراكة فرصة لتحويل هذه الطموحات إلى فرص حقيقية ومستدامة للمطورين في دبي، وكذلك للاستوديوهات العالمية الراغبة في أن تكون جزءاً من هذا النمو.
وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه سوق الألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، مدفوعاً بارتفاع مستويات التفاعل الجماهيري، وزيادة الاستثمارات الحكومية في الصناعات الإبداعية، إلى جانب رؤية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للإعلام والتكنولوجيا والترفيه.

المصدر: وام
