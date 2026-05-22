الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«فوالة العيد».. في الشارقة وكلباء

أسواق الجبيل
22 مايو 2026 14:56

الشارقة (الاتحاد)
تنطلق في أسواق الجبيل في مدينتَي الشارقة وكلباء، فعالية «فوالة العيد» اعتباراً من 24 مايو الجاري، وتستمر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف تعزيز الأجواء الاحتفالية داخل الأسواق وتقديم تجربة تسوق مستوحاة من العادات الإماراتية المرتبطة بالضيافة والكرم خلال أيام العيد المباركة.
وتتضمن الفعالية تخصيص مساحات لعرض سلال وصناديق العيد بتصاميم متنوّعة وجاهزة للشراء، لتناسب الضيافة العائلية وتبادل الهدايا خلال العيد، بما يوفِّر للزوّار تجربة تسوق عملية ومتكاملة في أجواء احتفالية مميزة.
وأكد المهندس عبد الله الشامسي، مدير أسواق مدينة الشارقة، أن تنظيم فعالية «فوالة العيد» يأتي في إطار حرص السوق على تعزيز الأجواء الاحتفالية خلال موسم العيد، وتقديم تجربة متكاملة للزوّار تجمع بين التسوّق والأنشطة المستوحاة من الموروث الإماراتي.
وقال: نسعى من خلال هذه الفعالية إلى توفير تجربة مميزة للعائلات والزوّار عبر تقديم عروض متنوعة تعكس قيَم الضيافة الإماراتية، إلى جانب دعم المحال والمشاريع المحلية داخل السوق.
وأكد هلال النقبي، مدير أول أسواق المنطقة الشرقية، أن الفعالية تشكّل إضافة نوعية للأجواء الاحتفالية التي تشهدها الأسواق خلال فترة العيد، وتسهم في تعزيز الإقبال والحركة التجارية داخل السوق.
وأضاف: نحرص على تنظيم فعاليات مجتمعية وموسمية تعزِّز ارتباط الزوّار بالعادات والتقاليد الإماراتية، وتوفر لهم تجربة تسوق مختلفة ومتكاملة خلال المناسبات".

أخبار ذات صلة
"أبوظبي للتنقل" يفعل منظومة تشغيل متكاملة لخدماته خلال عطلة عيد الأضحى
«دبي للثقافة» تُطلق فعاليات عيد الأضحى
عيد الأضحى
فوالة العيد
الشارقة
كلباء
آخر الأخبار
«غرفة دبي»
اقتصاد
«غرفة دبي» و«أبوظبي للطفولة المبكرة» تعززان الوعي بـ«علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»
اليوم 16:01
"الداخلية" أول جهة اتحادية تحصل على الآيزو في إدارة الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
"الداخلية" أول جهة اتحادية تحصل على الآيزو في إدارة الذكاء الاصطناعي
اليوم 16:01
بنك أبوظبي الأول
اقتصاد
«أبوظبي الأول» يحشد 381 مليار درهم لتمويل المشاريع المستدامة والتحولية
اليوم 16:01
«حي دبي للمستقبل» يستثمر في «كامبر كريك» للتكنولوجيا العقارية
اقتصاد
«حي دبي للمستقبل» يستثمر في «كامبر كريك» للتكنولوجيا العقارية
اليوم 16:00
«الاقتصاد والسياحة» تشارك في مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية والأفريقية
اقتصاد
«الاقتصاد والسياحة» تشارك في مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية والأفريقية
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©