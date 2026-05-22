«فوالة العيد».. في الشارقة وكلباء

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق في أسواق الجبيل في مدينتَي الشارقة وكلباء، فعالية «فوالة العيد» اعتباراً من 24 مايو الجاري، وتستمر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف تعزيز الأجواء الاحتفالية داخل الأسواق وتقديم تجربة تسوق مستوحاة من العادات الإماراتية المرتبطة بالضيافة والكرم خلال أيام العيد المباركة.

وتتضمن الفعالية تخصيص مساحات لعرض سلال وصناديق العيد بتصاميم متنوّعة وجاهزة للشراء، لتناسب الضيافة العائلية وتبادل الهدايا خلال العيد، بما يوفِّر للزوّار تجربة تسوق عملية ومتكاملة في أجواء احتفالية مميزة.

وأكد المهندس عبد الله الشامسي، مدير أسواق مدينة الشارقة، أن تنظيم فعالية «فوالة العيد» يأتي في إطار حرص السوق على تعزيز الأجواء الاحتفالية خلال موسم العيد، وتقديم تجربة متكاملة للزوّار تجمع بين التسوّق والأنشطة المستوحاة من الموروث الإماراتي.

وقال: نسعى من خلال هذه الفعالية إلى توفير تجربة مميزة للعائلات والزوّار عبر تقديم عروض متنوعة تعكس قيَم الضيافة الإماراتية، إلى جانب دعم المحال والمشاريع المحلية داخل السوق.

وأكد هلال النقبي، مدير أول أسواق المنطقة الشرقية، أن الفعالية تشكّل إضافة نوعية للأجواء الاحتفالية التي تشهدها الأسواق خلال فترة العيد، وتسهم في تعزيز الإقبال والحركة التجارية داخل السوق.

وأضاف: نحرص على تنظيم فعاليات مجتمعية وموسمية تعزِّز ارتباط الزوّار بالعادات والتقاليد الإماراتية، وتوفر لهم تجربة تسوق مختلفة ومتكاملة خلال المناسبات".