«الفجيرة العلمي» يُطلق لقاءات مجتمعية لبرامج الموهوبين

الفجيرة (وام)

أطلق نادي الفجيرة العلمي سلسلة لقاءات لتعريف أبناء إمارة الفجيرة بمبادرات النادي خلال عام 2026، والتي استُهلت في مجلس مسافي المجتمعي وتستهدف الطلبة والموظفين وأفراد الأسرة، وذلك ضمن خطة النادي للوصول إلى شرائح المجتمع وإشراكها في برامج النادي العلمية.وأكد الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي خلال الجلسة دور النادي في تبني الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع علمية في النادي، وذلك من خلال الكوادر المؤهلة والمرافق الحديثة التي يتمتع بها النادي. وذكر أن الجلسات التعريفية تعزِّز من التواصل المباشر مع الجمهور وأفراد الأسرة، مع استعراض أهم المبادرات والبرامج العلمية التي تستهدف المبتكرين والمبدعين في مجالات العلوم، وتقنية المعلومات والروبوت، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التخصّصات التي يشملها النادي. وقال إن النادي سينظم خلال الأيام المقبلة لقاءات في مجالس «قراط المجتمعي والعكامية ومريشيد» بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع. وأكد المعيلي أهمية إبراز جهود النادي في استقطاب المواهب العلمية من أبناء إمارة الفجيرة، وصقل مهاراتهم وتشجيعهم على المشاركة في المبادرة والمخيم الصيفي خلال الإجازة الصيفية.