بيع قطعة من برج إيفل بـ 450 ألف يورو

أعلنت دار المزادات "آرتكوريال" أن قطعة أثرية من سلم "برج إيفل"، الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، تتكون من 14 درجة، بيعت بنحو 450 ألف يورو.

والقطعة عبارة عن جزء من سلم حلزوني، يبلغ ارتفاعه 2,75 متر، ويعود إلى العام 1889. وكان السلم يربط بين الطبقتين الثانية والثالثة للمعلم الباريسي.

وكان هذا الجزء مملوكا لأحد هواة جمع التحف على مدى 40 عاما، وقدّرت قيمته بما بين 120 و150 ألف يورو. واشتراه أحد هواة جمع التحف الفرنسيين بمبلغ 450 ألفا و160 يورو، بحسب الدار.

في عام 2016، بيع جزء آخر من سلم برج إيفل طرحته الدار نفسها، بمبلغ 523800 يورو. ويعود الرقم القياسي إلى العام 2008 في مزاد أقامته دار سوثبيز، وبلغ 552750 يورو، دفعه أحد هواة جمع التحف الأميركيين.

وبعد إقامة مصعد كهربائي، فكّك في العام 1983 سلم كان يربط بين الطابقين الأخيرين للبرج، وقسّم إلى 24 قطعة. وبحسب "آرتكوريال"، فإن نسبة "قليلة من الأجزاء التي بيعت حينها بقيت في فرنسا وحافظ عليها مقتنوها الأصليون".

ونقلت قطع عدة إلى معالم شهيرة في العالم، فنصبت إحداها في حدائق مؤسسة يويشي في اليابان، وأخرى قرب تمثال الحرية في نيويورك.

ويبلغ ارتفاع برج إيفل، الملقب بـ"السيدة الحديدية" 324 مترا، وشيد على يد غوستاف إيفل (1832-1923) لمناسبة معرض "إكسبو" الدولي لعام 1889.