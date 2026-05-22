الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«شجرة الامتنان».. رسائل تحتفي بروح المجتمع

22 مايو 2026 18:46

أبوظبي (الاتحاد) 
وسط أجواء جمعت العائلات والأصدقاء والزوار في ساحة تاون سكوير، كشف ياس مول عن «شجرة الامتنان» ضمن فعاليات «أسبوع العجائب»، بعد أسبوع كامل من الرسائل والمشاركات التي عبر خلالها الزوّار عن مشاعر الامتنان والتقدير لدولة الإمارات وقيادتها.
ومع كل رسالة أُضيفت، بدأت اللوحة الرقمية تتشكل تدريجاً، لتتحول رسائل الزوّار إلى عمل جماعي مستوحى من ألوان علم دولة الإمارات، يعكس روح الوحدة والانتماء والفخر الوطني. وفي لحظة الكشف عن اللوحة النهائية، اجتمع الحضور وسط أجواء مليئة بالمشاعر الإيجابية وروح المشاركة، احتفاءً برسائل حملت الكثير من التقدير والمحبة.
وجاءت هذه المبادرة ضمن فعاليات «أسبوع العجائب» التي أقيمت في ياس مول خلال الفترة من 8 - 20 مايو، وحوّلت الوجهة إلى مساحة نابضة بالتجارب والأنشطة المشتركة التي تحتفي بالتواصل وروح المجتمع واللحظات المشتركة.

