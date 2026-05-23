السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"سبيس إكس" تطلق النسخة الجديدة من مركبة "ستارشيب"

صاروخ سبيس إكس ستارشيب خلال الرحلة التجريبية من جزيرة ساوث بادري، تكساس.
23 مايو 2026 08:20

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأميركية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، النسخة المحدثة من مركبة الفضاء "ستارشيب" في أولى رحلاتها التجريبية من قاعدة "ستاربايس" الفضائية في منطقة "بوكا تشيكا" بولاية تكساس.

وانطلق الصاروخ الحامل للمركبة من منصة الإطلاق في تمام الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي لوسط الولايات المتحدة ، تماشيًا مع الجدول الزمني المحدد للمهمة​​​.

أخبار ذات صلة
"ستارشيب" تعود إلى الأرض بعد رحلتها التجريبية
محاولة جديدة لإطلاق الصاروخ "ستارشيب "

ووفقًا لشركة "سبيس إكس"، يهدف الطيران التجريبي إلى اختبار الجيل الجديد من المركبات، حيث تم زيادة ارتفاع المركبة وصاروخ الدفع الحامل "سوبر هيفي" ليصل إلى 124 مترًا، كما تم تزويدهما بمحركات "رابتور" المطورة والأكثر قوة، والتي يبلغ عددها الإجمالي 39 محركًا.

و ستدخل "ستارشيب"،في مسار رحلة شبه مدارية، لتنفذ في الفضاء سلسلة من المناورات الجديدة لاختبار قدرة الهيكل على تحمل أقصى درجات الضغط والأحمال. وستقوم المركبة خلال الرحلة باختبار آلية تفريغ الحمولة؛ حيث تحمل على متنها 20 مجسماً ومحاكياً لحجم الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى قمرين صناعيين معدلين من جيل "ستارلينك" الجديد.

 

المصدر: وكالات
سبيس إكس
صاروخ ستارشيب
الفضاء
آخر الأخبار
«متحف اللوفر أبوظبي».. أسبوع من الاحتفالات بعيد الأضحى
الترفيه
«متحف اللوفر أبوظبي».. أسبوع من الاحتفالات بعيد الأضحى
اليوم 11:03
اختتام مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي من دون اتفاق
الأخبار العالمية
اختتام مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي من دون اتفاق
اليوم 10:42
عمال الإنقاذ يعملون في الموقع بعد انفجار غاز في منجم بمقاطعة تشينيوان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم بالصين
اليوم 10:22
مسافرون في مطار دالاس الدولي
الأخبار العالمية
أميركا توسع نطاق حظر السفر المتعلق بـ"إيبولا"
اليوم 10:08
صاروخ سبيس إكس ستارشيب خلال الرحلة التجريبية الثانية عشرة
الترفيه
"ستارشيب" تعود إلى الأرض بعد رحلتها التجريبية
اليوم 09:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©