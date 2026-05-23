"ستارشيب" تعود إلى الأرض بعد رحلتها التجريبية

عادت مركبة الفضاء "ستارشيب" إلى الأرض بعد إتمام رحلتها التجريبية، وفقًا لما أظهره البث المباشر الذي أطلقته شركة "سبيس إكس" الأميركية.

وكتبت الشركة في تدوينة لها عبر منصة "إكس": "تم تأكيد الهبوط المائي"​​​.

وتعرضت المركبة الفضائية للانفجار بعد هبوطها المائي في المحيط. كما أُعلن خلال البث المباشر أن "ستارشيب" فقدت أحدًا من محركاتها الستة من طراز "رابتور" أثناء صعودها إلى الفضاء.

وشهدت هذه الرحلة إطلاق 22 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء.

وتعد هذه المهمة الاختبار الكامل رقم 12 لمنظومة "ستارشيب" في تاريخ الشركة، إلا أنها الأولى للنسخة المعاد تصميمها بشكل كبير "الإصدار الثالث".

وبالإضافة إلى ذلك، ينطلق الصاروخ لأول مرة من منصة الإطلاق الثانية والجديدة تمامًا في ولاية تكساس.