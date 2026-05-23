عدد اليوم
«متحف اللوفر أبوظبي».. أسبوع من الاحتفالات بعيد الأضحى

23 مايو 2026 11:03

أبوظبي (الاتحاد) 

يحتفل متحف اللوفر أبوظبي بعيد الأضحى طوال الأسبوع، حيث يفتح أبوابه بشكل استثنائي يوم الاثنين 25 مايو، ويمكن للزوّار الراغبين بالانضمام إلى هذه الاحتفالات، الاستمتاع بتجارب ثقافية غامرة، تشمل عروضاً صوتية وحركية، وعروض أفلام السينما العالمية تحت قبة المتحف الأيقونية.
يشمل هذا البرنامج الحافل تمارين التنفّس العائم، وعروض فيلمَي «نحن لسنا وحدنا» و«الرحلة الكبرى»، ويوفّر لحظات تأمّل، وتواصل، واكتشاف الصوت، والحركة، وسرد القصص.

تمارين التنفّس  
تُعَد تمارين التنفّس العائم تجربة مميزة وغامرة، وتشمل تمارين تنفس إرشادية في بيئة صوتية غامرة على مرتبة طافية، وقد أُعد الموقع بشكل يساعد المشاركين على التمهل، واستعادة التوازن، والترابط في أجواء هادئة ومصمَّمة بعناية. وتتوفر جلستان مدة كل جلسة 60 دقيقة، ويستطيع المشاركون اختيار الأجواء الأكثر ملاءمة لهم، مع بداية المساء، أو في الأجواء الليلية.
 
«نحن لسنا وحدنا» 
 تجربة سمعية وبصرية، تنطلق بالزوّار في رحلة إلى عالم أصبح فيه وجود الذكاء الفائق والسفر بين النجوم أمراً معتاداً.
وتقدم هذه التجربة المميزة بأصوات ويليم دافو، باللغة الإنجليزية، وشارلوت غينسبورغ، باللغتَين الإنجليزية والفرنسية، وحسين الجسمي باللغة العربية، ضمن بيئة تساعد على فهم التاريخ وتأثيره ومعناه، مع طرح أسئلة عن حرية الإرادة، والطبيعة البشرية.
 
«الرحلة الكبرى» 
يُعَد «الرحلة الكبرى» من أفلام الطريق التي تتسم بقدر نادر من الحساسية الفنية الرفيعة، حيث يتتبع تطوّر العلاقة بين أب وابنه خلال رحلتهما من جنوب فرنسا إلى مكة المكرمة. ويقدّم هذا الفيلم الذي يدعو إلى التأمّل، رؤية حول الأسرة، والروابط الإنسانية عبر الحدود والأجيال، ويُعرض في المتحف احتفاءً بعيد الأضحى المبارك.

