وجهات الشارقة تحتفي بالعائلة في عيد الأضحى

الشارقة (الاتحاد) تنظّم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» برنامجاً احتفالياً متنوعاً خلال الفترة من 27 - 30 مايو الجاري، يجمع بين العروض المسرحية والأنشطة الترفيهية والمغامرات الشاطئية والفعاليات العائلية والمبادرات الثقافية والمجتمعية، بما يوفر للعائلات والأطفال والزوّار تجربة عيد متكاملة في أجواء مفتوحة وآمنة ومرحة.وتشمل الفعاليات انطلاق موسم «مسرح القصباء» 2026 بعرض «ماجيك فيل: المرح في عرض البحر»، إلى جانب أنشطة الأطفال وورش الفنون وتلوين الوجوه والعروض المتجولة في القصباء، وبرنامج ترفيهي عائلي في واجهة المجاز المائية، وتجربة «أرض القراصنة» في شاطئي الحيرة وخورفكان، إضافة إلى مبادرة «فخورين بالإمارات» وفعالية «كتب على شاطئ الحيرة».