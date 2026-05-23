السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الصين تُطلق مهمة فضائية جديدة

23 مايو 2026 12:00

تنطلق غداً «الأحد» مهمة فضائية صينية ترمي إلى جمع بيانات بشأن الرحلات الفضائية الطويلة الأمد، في خطوة جديدة تقرّب بكين من تحقيق هدفها بإرسال روّاد فضاء إلى القمر.
وتُعَد محطة تيانغونغ الفضائية، التي يشغلها طاقم من 3 روّاد فضاء يتناوبون عادة كل 6 أشهر، جوهرة التاج في البرنامج الفضائي الصيني الذي يحظى باستثمارات حكومية ضخمة، في مسعى لمواكبة الولايات المتحدة وروسيا في المجال الفضائي. وتنطلق مهمة «شنتشو 23» الأحد عند الساعة 23:08 (15:08 بتوقيت غرينتش) من مركز جيكوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين، وستنقل 3 رواد فضاء إلى المحطة الفضائية، على ما أفاد السبت المتحدث باسم وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة تشانغ جينغبو.
وقال جينغبو: إن الأهداف الرئيسة للمهمة تتمثل بمواصلة البحوث العلمية والتطبيقات الفضائية، وإجراء أنشطة خارج المركبة لروّاد الفضاء، ونقل الشحنات داخل الوحدة الفضائية وخارجها. وأوضح أن أحد روّاد الفضاء سيخوض تجربة إقامة في المدار لمدة عام كامل، ما سيتيح جمع بيانات عن روّاد الفضاء خلال رحلات فضائية طويلة الأمد واختبار إمكانات الحفاظ على صحتهم ورعايتها.

المصدر: آ ف ب
الفضاء
الصين
