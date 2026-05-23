بالصور.. «وارنر براذرز» و«الاتحاد للطيران».. موسم من المفاجآت

أبوظبي (الاتحاد)

تعاون كل من «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي» و«الاتحاد للطيران» لتقديم تجربة استثنائية ومليئة بالمرح للعائلات والأطفال المسافرين عبر مطار زايد الدولي، وذلك تزامناً مع الاستعدادات المكثّفة لموسم عيد الأضحى المبارك.وكجزء من هذا التعاون المميز، فاجأت شخصيات «وارنر براذرز» المحببة، «توم آند جيري»، و«سكوبي دو»، و«تويتي»، الضيوف في المطار، حيث أضفت أجواءً من الفرح والتفاعل والحماس على رحلات العائلات والأطفال قبل انطلاق عطلاتهم الصيفية.

كما حظي الضيوف بفرصة لقاء الشخصيات الشهيرة والتقاط الصور التذكارية معها، إلى جانب الحصول على هدايا تذكارية مميزة مقدمة من «عالم وارنر براذرز» و«الاتحاد للطيران»، ما أضاف لمسة استثنائية وتجارب لا تُنسى إلى رحلتهم منذ لحظة الوصول إلى المطار. ويعكس هذا التعاون التزام الجهتَين بتقديم تجارب عائلية استثنائية تتجاوز مفهوم الترفيه والسفر التقليدي، من خلال صناعة لحظات مليئة بالسعادة تبدأ منذ أولى مراحل رحلة الضيوف. ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد «الاتحاد للطيران» لموسم السفر المزدحم خلال عيد الأضحى وعطلة الصيف، في إطار حرصها على تعزيز تجربة الضيوف وتقديم رحلات أكثر تميزاً وراحة للعائلات المسافرة عبر أبوظبي.

وتواصل «عالم وارنر براذرز» تقديم تجارب ترفيهية عائلية غامرة مستوحاة من أشهر الشخصيات والقصص العالمية المحبوبة، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للترفيه والسياحة العائلية.