دبي.. وجهة رائدة لقطاع الأفلام العالمية

دبي (الاتحاد)

في خطوة تعزِّز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للإنتاج الإعلامي، وتسهم في تعريف الجماهير حول العالم بأبرز معالمها ووجهاتها الشهيرة، أطلقت «أمازون إم جي إم»، على إحدى المنصات، الفيلم الجديد لـ «توم كلانسي: جاك رايان - حرب الأشباح» في دبي، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي للإعلام، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة.

ويُعَد الفيلم أحد أحدث المشاريع الترفيهية المشتركة التي تقودها الدائرة لدعم نمو وتطوير الاقتصاد الإبداعي في الإمارة. وجاء تصوير الفيلم بالتعاون مع مجلس دبي للإعلام، ولجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام، وهي الجهة التي أُنشِئت تحت مظلة مجلس دبي للإعلام لدعم نموّ قطاع الأفلام وتعزيز تطوّره.

وقد صوِّر الفيلم مطلع العام 2025، وهو أحدث إضافة إلى سلسلة أفلام «جاك رايان»، المعروفة بمغامرات التجسّس التي تدور أحداثها في عدد من أبرز المدن والمواقع حول العالم.

وتبرز دبي في الفيلم بطابعها المميز، الذي يجمع بين المشهد البانورامي اللافت للمدينة، وأبرز معالمها المتنوعة، والبنية التحتية المتطورة التي تُعد عناصر دعم قوية لعمليات الإنتاج السينمائي.

ويؤدي دور البطولة في الفيلم الممثل جون كراسينسكي، إلى جانب نخبة من النجوم، وسيينا ميلر، التي انضمت حديثاً إلى السلسلة، وويندل بيرس، ومايكل كيلي، اللذين شاركا كراسينسكي بطولة المواسم الأربعة من مسلسل توم كلانسي: جاك رايان. وقالت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى والإنتاج الإعلامي، من خلال بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار والإبداع، وتوفّر بيئة جاذبة لكبرى شركات الإنتاج العالمية. وتمثِّل هذه المشاريع النوعية فرصة مهمة لتعزيز حضور دبي.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، رئيس لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام: نحرص على عقد شراكات وتنفيذ مشاريع مميزة ترتكز على أفكار خلاقة ونوعية. ويشكِّل هذا المشروع خطوة مهمة في مسار تطوير قدرات الإمارة في مجال الإنتاج الإعلامي وتمكين المواهب والكفاءات، بما يواكب طموحات دبي المستقبلية في قطاع الصناعات الإبداعية.

وتواصل لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام، برئاسة عصام كاظم، العمل على تسهيل إجراءات التصوير، وتوفير متطلبات الإنتاج، والتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع، بما يضمن تنفيذ الإنتاجات العالمية بكفاءة وسلاسة في دبي. ويتولى إخراج الفيلم المخرج الشهير أندرو بيرنستين، فيما يتولى الإنتاج جون كراسينسكي، وأليسون سيغر، وأندرو فورم.

وكتب السيناريو آرون رابين، وجون كراسينسكي. وقدّمت دبي، التي تُعد واحدة من بين 5 مدن تظهر ضمن أحداث الفيلم، إضافة مميزة إلى العمل بفضل ما توفره من مواقع تصوير حيوية، وكفاءات محلية عالية الخبرة، وخدمات دعم وإنتاج متطورة، مما يعزّز مكانتها كواحدة من الوجهات المفضلة لاستضافة كبرى الإنتاجات السينمائية العالمية.

