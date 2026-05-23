أحمد العوضي..«الأستاذ»

سعيد ياسين (القاهرة)

يخوض الممثل أحمد العوضي، أولى تجاربه مع دراما المنصات، من خلال مسلسل «الأستاذ»، يشاركه البطولة يارا السكري، تأليف محمود حمدان، في خامس تعاون فني بينهما. ويبتعد العوضي في مسلسله الجديد، الذي يبدأ تصويره خلال يوليو المقبل، عن الدراما الشعبية التي تميَّز واشتُهر بها في مسلسلاته الأخيرة، ومنها: «اللي ملوش كبير»، «ضرب نار»، «حق عرب»، «فهد البطل»، و«علي كلاي» الذي عُرض في رمضان الماضي. وأوضح العوضي أن أحداث «الأستاذ» تقع في 10 حلقات فقط، وتعتمد على سرعة الإيقاع وتكثيف الأحداث، كما تبتعد معالجته الدرامية عن الأعمال التقليدية.

ويجسِّد في العمل شخصية مخرج يقوم باكتشاف العديد من الوجوه الجديدة، ويضعها على طريق النجومية، وذلك في إطار درامي مختلف عما قدّمه من قبل. وعلى صعيد السينما، يواصل العوضي، تصوير دوره في فيلم «شمشون ودليلة»، يشاركه البطولة مي عمر، خالد الصاوي، عصام السقا، خالد سرحان، وعارفة عبد الرسول، إخراج رؤوف السيد. وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي. وذكر أن الفيلم، الذي يعود من خلاله إلى السينما بعد غياب عامين، يختلف شكلاً ومضموناً عن أعماله السابقة، مشيراً إلى أن شخصية «شمشون» التي يجسِّدها في الفيلم ليست شخصية بطل تقليدي، حيث تحمل مشاعر وصراعات داخلية كبيرة، ما يتيح له تقديم مناطق فنية جديدة لم يسبق له التطرق إليها.

