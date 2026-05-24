الصين ترسل رائد فضاء في مهمة لعام كامل

تعتزم الصين إرسال ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية (تيانغونغ) اليوم الأحد على متن المركبة شنتشو-23، في مهمة ستمتد لعام كامل لأحد أفراد الطاقم، وهو أطول بقاء في ​الفضاء بالنسبة للصين.

وتهدف المهمة إلى دراسة تأثيرات الإقامة الطويلة في الفضاء على جسم الإنسان، وتأتي ضمن استعدادات بكين لهدف إرسال بعثة مأهولة إلى القمر بحلول 2030.

وستنطلق المركبة من ⁠مركز جيوتشيوان في شمال غرب الصين باستخدام صاروخ لونج مارش- 2 إف الساعة ​11:08 مساء (1508 بتوقيت جرينتش)، وعلى متنها رواد الفضاء الثلاثة.

وتشارك أخصائية الحمولة ​لاي كا-ينغ، ويضم الطاقم أيضا قائد المهمة تشو يانغ تشو والطيار تشانغ يوان تشي.

سباق نحو القمر

من المقرر أن يبقى أحد ‌أفراد الطاقم الثلاثة على متن محطة تيانغونغ لمدة عام كامل، في ‌واحدة من أطول المهمات الفضائية على الإطلاق، وإن كانت أقل من الرقم القياسي البالغ 14.5 شهرا الذي سجله رائد فضاء روسي في 1995.

وذكرت وكالة الفضاء ​المأهول الصينية أنه سيتم لاحقا تحديد رائد الفضاء الذي سيبقى لهذه المدة، وفقا لتطورات المهمة.

إنشاء قاعدة قمرية دائمة بحلول 2035

أطلقت الصين المهمة السابقة شنتشو-22 في نوفمبر قبل موعدها المقرر لإعادة ثلاثة رواد فضاء إلى الأرض، بعد تعرض مركبتهم شنتشو-20 ​لأضرار بسبب حطام فضائي في ‌المدار.

وتعكس ⁠المهمات المتعاقبة لبرنامج ‌شنتشو التطور السريع لقدرات الصين الفضائية. ففي ‌يونيو 2024، أصبحت الصين أول دولة تستعيد عينات من الجانب البعيد للقمر باستخدام أجهزة روبوت.

ومن شأن نجاح ⁠هبوط مأهول على القمر قبل عام 2030 أن يعزز خطط بكين لإنشاء ​قاعدة قمرية دائمة بحلول عام 2035 بالتعاون مع روسيا.

وستنفذ رحلة شنتشو-23 أول عملية التحام واقتراب سريعة وآلية بالكامل مع الوحدة الأساسية لمحطة تيانغونغ، في خطوة تمهيدية لمهمة 2030، التي تعتمد على التحام آلي في مدار القمر بين مركبة منغتشو ومركبة الهبوط لانيويه.

وسيدرس العلماء خلال المهمة تأثيرات ​الإشعاع وفقدان كثافة العظام والضغوط النفسية على جسم الإنسان في ​الفضاء.



