الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الصين ترسل رائد فضاء في مهمة لعام كامل

رواد الفضاء لمهمة شنتشو-23 الصينية لاي كا-يينغ (يسار)، تشو يانغتشو وتشانغ تشييوان خلال مؤتمر صحفي
24 مايو 2026 13:53

تعتزم الصين إرسال ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية (تيانغونغ) اليوم الأحد على متن المركبة شنتشو-23، في مهمة ستمتد لعام كامل لأحد أفراد الطاقم، وهو أطول بقاء في ​الفضاء بالنسبة للصين.
وتهدف المهمة إلى دراسة تأثيرات الإقامة الطويلة في الفضاء على جسم الإنسان، وتأتي ضمن استعدادات بكين لهدف إرسال بعثة مأهولة إلى القمر بحلول 2030.
وستنطلق المركبة من ⁠مركز جيوتشيوان في شمال غرب الصين باستخدام صاروخ لونج مارش- 2 إف الساعة ​11:08 مساء (1508 بتوقيت جرينتش)، وعلى متنها رواد الفضاء الثلاثة.
وتشارك أخصائية الحمولة ​لاي كا-ينغ، ويضم الطاقم أيضا قائد المهمة تشو يانغ تشو والطيار تشانغ يوان تشي.
 سباق نحو القمر
من المقرر أن يبقى أحد ‌أفراد الطاقم الثلاثة على متن محطة تيانغونغ لمدة عام كامل، في ‌واحدة من أطول المهمات الفضائية على الإطلاق، وإن كانت أقل من الرقم القياسي البالغ 14.5 شهرا الذي سجله رائد فضاء روسي في 1995.
وذكرت وكالة الفضاء ​المأهول الصينية أنه سيتم لاحقا تحديد رائد الفضاء الذي سيبقى لهذه المدة، وفقا لتطورات المهمة.
 إنشاء قاعدة قمرية دائمة بحلول 2035
أطلقت الصين المهمة السابقة شنتشو-22 في نوفمبر قبل موعدها المقرر لإعادة ثلاثة رواد فضاء إلى الأرض، بعد تعرض مركبتهم شنتشو-20 ​لأضرار بسبب حطام فضائي في ‌المدار.
وتعكس ⁠المهمات المتعاقبة لبرنامج ‌شنتشو التطور السريع لقدرات الصين الفضائية. ففي ‌يونيو 2024، أصبحت الصين أول دولة تستعيد عينات من الجانب البعيد للقمر باستخدام أجهزة روبوت.
ومن شأن نجاح ⁠هبوط مأهول على القمر قبل عام 2030 أن يعزز خطط بكين لإنشاء ​قاعدة قمرية دائمة بحلول عام 2035 بالتعاون مع روسيا.
وستنفذ رحلة شنتشو-23 أول عملية التحام واقتراب سريعة وآلية بالكامل مع الوحدة الأساسية لمحطة تيانغونغ، في خطوة تمهيدية لمهمة 2030، التي تعتمد على التحام آلي في مدار القمر بين مركبة منغتشو ومركبة الهبوط لانيويه.
وسيدرس العلماء خلال المهمة تأثيرات ​الإشعاع وفقدان كثافة العظام والضغوط النفسية على جسم الإنسان في ​الفضاء.

أخبار ذات صلة
الصين تعدل حصيلة قتلى منجم الفحم
الإمارات بيئة جاذبة لاستقطاب شركات الفضاء الناشئة والعالمية
المصدر: وكالات
القمر
الصين
الفضاء
آخر الأخبار
«كتيبة الهجوم الثلاثية» ترضي طموحات بايرن رغم إخفاق «الأبطال»
الرياضة
«كتيبة الهجوم الثلاثية» ترضي طموحات بايرن رغم إخفاق «الأبطال»
اليوم 15:38
منة شلبي.. في «عنبر الموت»
الترفيه
منة شلبي.. في «عنبر الموت»
اليوم 15:33
البحرين: الحكم بالمؤبد لمتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية إرهابية
الأخبار العالمية
البحرين: الحكم بالمؤبد لمتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية إرهابية
اليوم 15:32
منظر جوي لشوارع مغلقة بينما يتم رش الماء على خزان في جاردن جروف، كاليفورنيا.
الأخبار العالمية
إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج الأميركية إثر تسرب كيماوي
اليوم 15:26
أورسولا فون دير لاين
الأخبار العالمية
رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بالتقدم نحو اتفاق بين واشنطن وطهران
اليوم 15:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©