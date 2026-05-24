الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
منة شلبي.. في «عنبر الموت»

24 مايو 2026 15:33

علي عبد الرحمن (القاهرة)
تخوض الممثلة منة شلبي، تجربة درامية جديدة، من خلال مسلسل «عنبر الموت»، يشاركها البطولة حمزة العيلي، ورشدي الشامي، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.
وتجسِّد منة في العمل شخصية ممرضة تُدعى «نادية»، تعمل داخل أحد المستشفيات، وتظهر الشخصية في البداية بصورة مثالية ومخلصة في عملها، قبل أن تتكشف تدريجياً ملامحها المعقّدة، لتتورط في اتهامات خطيرة تتعلق بإنهاء حياة عشرات المرضى عمداً، في حبكة مستوحاة من أحداث حقيقية. وتدور أحداث المسلسل حول ممرضة تواجه حكماً قضائياً، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأسرار والصراعات التي تعمِّق تعقيد القضية.
كما تعاقدت منة شلبي، على بطولة مسلسلين جديدين، «كما قال الكتاب»، وهو عمل درامي موسيقي يتكون من 8 حلقات، تأليف تامر حبيب، وإخراج هادي الباجوري، ويضم 12 أغنية استعراضية، و«سفنجة وزفلطة»، إخراج كاملة أبو ذكري، ويتألف من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار دراما شعبية، وتجسِّد فيه شخصية فتاة تتعرض لحادث يؤدي إلى فقدانها الذاكرة.
وعلى الصعيد السينمائي، تنتظر منة، طرح فيلم «فرقة الموت»، بطولة أحمد عز، وأمينة خليل، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء، وتجسِّد فيه شخصية «سميرة»، وهي طالبة جامعية تنخرط في مقاومة الاحتلال البريطاني خلال حقبة الأربعينيات من القرن الماضي. ويستند الفيلم إلى قصة حقيقية دارت أحداثها في صعيد مصر، في إطار من التشويق.

